Šperky asi za půl milionu eur ukradli o víkendu zloději v luxusním klenotnictví Bulgari v centru Říma. Pachatelé se pak policistům ztratili v síti tunelů pod centrem města. Na místě činu po nich zbyly jen rozbité vitríny a odhozený sochor bez otisků prstů.

V Římě řeší vyloupení klenotnictví známé značky. Způsob loupeže připomíná film Dannyho parťáci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavlína Kotschi

Přišli kanálem a věděli přesně, co mají dělat. Vycvičení byli rozhodně lépe než Dannyho parťáci ze stejnojmenného filmu. Krátce před sobotní půlnocí se římskými stokami pod ulici Via Condotti dostali pod klenotnictví Bulgari zloději. Na přesně vybraném místě provrtali otvor do stropu kanálu, protáhli se do sklepa luxusního obchodu a dali se do práce. Stačilo jim jedenáct minut, informoval britský deník Daily Telegraph o velké krádeži šperků z uplynulého víkendu.

V muzeu po obrazech zbyly jen rámy. Rembrandt možná skončil u mafiánů

Zloději velmi rychle vypnuli bezpečnostní kamery a zablokovali boční dveře do obchodu, popsal loupež italský list Il Messaggero. Potom už začali otvírat a rozbíjet vitríny a sbírat šperky a hodinky. Tím sice spustili alarm a do sedmi minut byla na místě policie, hlídce ovšem trvalo další čtyři minuty, než se dostala přes zabarikádované dveře. Mezitím pachatelé, kteří pracovali v kuklách a s rukavicemi, zmizeli stejnou cestou, jakou přišli. Policie se je pokusila pronásledovat, ale neuspěla, podotkly londýnské Timesy.

List dodal, že policie nyní zkoumá starší videozáznamy z podniku, protože se domnívá, že někdo z lupičů si mohl klenotnictví předem obhlédnout. Ověřuje také plané poplachy, ke kterým do vyhlášené nákupní třídy plné obchodů světových značek jako Cartier, Hermès a Gucci, vyjížděla. Domnívá se totiž, že si pachatelé zjišťovali, jak rychle policie přijede a jak na místě postupuje.

Británie řeší skandální loupež. Zaměstnanec muzea měl krást vzácné artefakty

Daily Telegraph připomněl, že šperkařský dům založil v roce 1884 řecký stříbrník Sotirio Bulgari. Velký věhlas značce přinesla padesátá a šedesátá léta minulého století, éra la dolce vita, kdy si Řím oblíbily americké filmové hvězdy. Šperky od Bulgari nosily hvězdy jako Elizabeth Taylorová, Audrey Hepburnová, Grace Kellyová a Gina Lollobrigida, a i v současnosti je na červený koberec vynášejí největší hollywoodské hvězdy.

Procházka po nákupní třídě Via Condotti ke Španělským schodům

Zdroj: Youtube

Zločinné stoky

Podzemní cestu za lupem volí římští lupiči s oblibou. Přímo se totiž nabízí. „Centrum Říma je protkané tunely stok, které pochází ještě i z dob starověkého města, a jsou stále používány. Jsou dost vysoké, aby se v nich dalo chodit, a pokud zrovna neprší, je v nich tak deset čísel vody,“ řekl Timesům šéf skupiny Sotterranei di Roma, která se věnuje podzemní archeologii města, Marco Placidi.

Svoje ví o stokách i obchodníci. „Tunely pod Via Condotti? To je úplná stanice metra. Bývaly doby, kdy je policie každý měsíc prošla a zkontrolovala, ale to už nedělají,“ postěžoval si šéf místního sdružení maloobchodu Gianni Battistoni.

Zdroj: Youtube

Největší krádeže

Ještě smělejší vloupání do jiného slavného klenotnictví vyšetřuje od 19. května pařížská policie, informovala agentura AP. Skupina ozbrojených lupičů si za použití motorky a beranidla prorazila cestu do zakázkového klenotnictví Harry Winston. Ukradli šperky a hodinky za několik milionů eur a s napřaženými zbraněmi ujeli před blížící se policí.

Agentura připomněla, stejný podnik byl terčem smělého přepadení už v roce 2005. Tehdy tři zloději převlečení za ženy za dvacet minut pobrali stovky šperků a hodinek v hodnotě 96 milionů dolarů. Francouzské soudy za loupež a související zločiny v roce 2015 poslaly osm lidí do vězení na devět měsíců až patnáct let.

Příběh vloupání do Hatton Garden:

Zdroj: Youtube

Shodou okolností ve stejném roce se odehrálo vloupání považované za největší svého druhu v historii Anglie. Šest mužů s bohatou kriminální historií tehdy v době velikonočních svátků vykradlo podzemní sejf s bezpečnostními schránkami v londýnské ulici Hatton Garden, vyhlášené šperkařské adrese. Získali lup v hodnotě čtrnáct milionů liber, policii se posléze podařilo najít jen cennosti v hodnotě 4,5 milionu, připomněl britský deník The Independent.

Loupež století v Drážďanech proběhla podle scénáře z béčkového krimifilmu

Většinu z pachatelů a kompliců ve věku od osmačtyřiceti do šestasedmdesáti let policie brzy dopadla. V následujícím roce je soud poslal na šest až sedm let do vězení. Po třech letech pak dopadla i hlavního organizátora, který pak podle rozsudku putoval za mříže na deset let. Soudy ale mužům posléze tresty ještě prodloužily, protože nezaplatili uložené vysoké náhrady škod. Jeden z pachatelů za mřížemi zemřel.