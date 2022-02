Devatenáctiletý mladík se nechal zamknout v lékařské ordinaci, v níž po odchodu všech lidí hledal cennosti. Přes přilehlé balkony se pak dostal do jiné ordinace, kde násilím vniknul do kanceláře. Pokusy o otevření dalších dveří už ale vyšly naprázdno, a tak se vrátil zpět do původní ordinace. I tam ale ke své smůle zjistil, že si nedokáže poradit se vstupními dveřmi.