Francie nikdy nezapomene na váš boj za osvobození Evropy od nacistů. Veteránům to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron při oslavách 80 let od spojeneckého vylodění v Normandii, informovala agentura AP. Ceremonií se účastní řada světových státníků, včetně amerického prezidenta Joea Bidena a britského krále Karla III., zúčastní se jich i hlava Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nebo český prezident Petr Pavel.

Francouzský prezident Emmanuel Macron během vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti 80. výročí vylodění v Normandii. | Foto: AP Photo/Alastair Grant

Na pobřeží Normandie se koná řada ceremonií, které připomínají 80 let od námořní invaze historicky nevídaných rozměrů, která spojeneckým vojskům navzdory svému krvavému průběhu zajistila rozhodující vítězství nad nacistickým Německem na západní frontě. Kvůli vysokému věku veteránů, kteří byli v Den D na francouzských plážích, se jejich počet na oslavách stále zmenšuje.

Právě klesající účast veteránů a ruská invaze na Ukrajinu, která zmařila naděje, že v Evropě již nebudou ničeny životy i celá města, činí dojemné výročí vylodění spojenců ještě dojemnějším, poznamenala agentura Reuters.

Vylodění v Normandii: Jak probíhaly boje, jakou roli měli českoslovenští vojáci

Den plný vzpomínek začal za úsvitu přesně osm desítek let poté, co se spojenecká vojska vylodila na břeh na pěti plážích s krycími názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Na místo dorazily tisíce lidí, aby vzdaly hold padlým i veteránům a obětem, které ve jménu osvobození Evropy učinili.

Macron dnes 11 americkým veteránům a jednomu britskému veteránovi z druhé světové války udělil Řád čestné legie. „Přišli jste sem, protože svobodný svět potřeboval každého z vás, a vy jste na tuto výzvu odpověděli. Přišli jste sem, abyste z Francie udělali svobodný národ. Dnes jste se vrátili sem, domů, mohu-li to tak říci,“ řekl Macron.

Francouzský prezident Emmanuel Macron během vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti 80. výročí vylodění v Normandii.Zdroj: Ludovic Marin/Pool via AP

Na rozdíl od předešlých ročníků se ale ceremonií neúčastní Rusko, které nedostalo pozvánku kvůli své válce proti Ukrajině. Vzhledem k tomu, že mrtví a zranění na obou stranách konfliktu se odhadují na statisíce, jsou dnešní akce podle AP poznamenány obavami, že se ztrácí poučení z druhé světové války.

„Jsou věci, za které stojí za to bojovat,“ řekl veterán z druhé světové války Walter Stitt, který bojoval v tancích a v červenci se dožije 100 let, když tento týden navštívil pláž Omaha. „I když bych si přál, aby to šlo i jinak, než se snažit navzájem zabít. Jednou se to naučíme, ale já už u toho nebudu,“ dodal.

Francie nikdy nezapomene na ty, kteří za ni zemřeli

„Naše vděčnost je věčná,“ řekl francouzský premiér Gabriel Attal na kanadské vzpomínkové slavnosti v Courseulles-Sur-Mer. „Francie nikdy nezapomene na ty, kteří za ni zemřeli,“ dodal. Vzpomínkového ceremoniálu na pláži Juno se zúčastnili také kanadský premiér Justin Trudeau a následník britského trůnu princ William.

Veteráni vzpomínají na Den D: Se samopalem to uměla i radistka v zázemí

Král Karel III. a britský premiér Rishi Sunak byli mezi účastníky ceremoniálu, který se konal později na počest vojáků, kteří se vylodili na pláži Sword Beach. Král ve svém projevu řekl, že svět měl štěstí, že jedna generace „neuhnula“, když byla povolána. V projevu ve francouzštině rovněž vzdal hold „nepředstavitelnému počtu“ francouzských civilistů, kteří padli v bitvě o Normandii, a statečnosti a obětavosti francouzského odboje.

Premiér Spojeného království Rishi Sunak, britský král Karel III. a královna Camilla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho manželkou Brigitte se účastní vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti 80. výročí vylodění v Normandii.Zdroj: Ludovic Marin/Pool via AP

Ačkoliv výročí vylodění v Normandii připadá na dnešek, řada připomínkových akcí, příprav a oslav porážky německých okupantů ve Francii se konala už ve středu a další jsou naplánované na pátek.