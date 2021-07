V Maďarsku se tak nečekalo na dodávky kvalitních západních vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA), ale jako v jediné zemi EU se zde očkovalo nejen ruským Sputnikem, ale i čínskými vakcínami.

Nyní zveřejněná studie maďarských vědců konstatuje, že čínská vakcína Sinopharm, kterou bylo v Maďarsku naočkováno přes milion lidí, má pro nejohroženější skupinu obyvatel nad šedesát let velice nízkou a s věkem klesající účinnost.

Zatímco u mladších ročníků bylo i u očkování vakcínou Sinopharm zjištěno po druhé dávce vakcíny dostatečné množství protilátek, u starších lidí účinnost vakcíny rapidně klesá. Čtvrtině očkovaných Sinopharmem nad 60 let se tak nevytvořily protilátky vůči covidu. U nejohroženější skupiny nad 80 let to bylo dokonce u poloviny lidí.

Tato zjištění jsou podle serveru Hungary Today, který výsledky lékařské studie zveřejnil, alarmující především proto, že si tito lidé myslí, že jsou po očkování proti covidu chráněni. Ve skutečnosti tomu tak ale není. „Tento falešný pocit může přispět k šíření nákazy,“ varují závěry maďarské vědecké studie.

Třetí dávka

Podle týmu maďarských vědců pod vedením biochemika Balázse Sarkadiho a biostatistika Tamáse Ference, který provedl studii na vzorku 450 očkovaných, je účinnost čínské vakcíny Sinopharm pro starší ročníky výrazně nižší než jakékoli jiné z dalších používaných vakcín.

Čínská vakcína Sinopharm nebyla sice schválena EMA, ale byla doporučena k očkování Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V současnosti se proto používá vedle Maďarska také ve více než padesáti zemích světa, především v Asii, Africe a Latinské Americe, ale i v neunijních zemích Evropy, jako je například Srbsko.

Maďarská vláda problémy s nízkou ochranou starších ročníků po očkování čínskou vakcínou Sinopharm připouští. A oznámila, že uvažuje o očkování nejohroženějších skupin třetí dávkou vakcíny ještě v tomto roce. Studii samotnou ovšem kabinet zpochybňuje.