Naprosto nepřijatelné je podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové špehování novinářů. Na pondělní návštěvě Prahy se tak vyjádřila k závěrům investigativní práce 17 médií, podle nichž vlády několika zemí, včetně Maďarska, tedy členské země EU, zneužily software izraelské společnosti NSO Group nazvaný Pegasus ke sledování reportérů, majitelů médií dalších lidí. Von der Leyenová dodala, že je ještě nutné ověřit, zda k takovému špehování skutečně docházelo. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinění vůči své vládě odmítl.

Maďarský parlament schválil mimořádné pravomoce prezidentu Viktoru Orbánovi | Foto: Archiv

Podle investigativní práce nevládní organizace Forbidden Stories se sídlem v Paříži byli s pomocí spywaru Pegasus sledováni novináři, politici, aktivisté za lidská práva nebo významní podnikatelé minimálně v deseti zemích včetně Maďarska. Na zjištěních se podílel také český server investigace.cz. Média plánují v následujících dnech zveřejnit identitu lidí, kteří byli sledováni. Jsou mezi nimi údajně i novináři velkých světových médií, jako je CNN, El País, The New York Times, Reuters, AFP, AP nebo Financial Times.