Maďarská prezidentka Katalin Nováková zablokovala návrh právní normy, jejíž autoři chtěli uzákonit udávání stejnopohlavních párů vychovávajících společně děti. V sobotu o tom informovala agentura DPA. Krok Novákové přitom agentura označila za nezvyklý vzhledem k tomu, že se podle ní v Maďarsku stalo od roku 2010 poprvé, aby se hlava státu vymezila proti zákonu zásadnímu pro konzervativní vládu premiéra Viktora Orbána.

Kontroverzní návrh obsahuje část, která by v případě schválení stanovila, že lidé mohou anonymně nahlásit stejnopohlavní páry vychovávající děti, a upravila ochranu oznamovatelů. | Foto: Profimedia

Kontroverzní návrh zákona tento měsíc odhlasoval maďarský parlament, v němž má Orbánova strana Fidesz většinu. Návrh obsahuje část, která by v případě schválení stanovila, že lidé mohou anonymně nahlásit stejnopohlavní páry vychovávající děti, a upravila ochranu oznamovatelů. Návrh hovoří také o možnosti udání lidí, kteří zpochybňují genderové role a rodinné ideály zakotvené v ústavě nebo právo dítěte na jeho „identitu určenou jeho pohlavím stanoveným při narození“.

Prezidentčino veto znamená, že parlament musí zákon znovu projednat. Může ho však také přijmout znovu v nezměněné verzi, na niž by už prezidentka neměla žádné páky, upozorňuje DPA.

Nováková veto v dopisu maďarskému parlamentu odůvodnila tím, že návrh není v souladu s právními normami Evropské unie o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (takzvaných whistleblowerů). Než se stala loni v březnu prezidentkou, byla Nováková členkou a určitou dobu i místopředsedkyní Fideszu. Z Orbánovy strany pocházel i její předchůdce János Áder.

Maďarský parlament za dobu působení Viktora Orbána už schválil jiné zákony, které podle kritiků omezují práva menšiny LGBT+ (leseb, gayů, bisexuálu, transgenderových osob a lidí majících další identity). V roce 2020 nechal Orbán do dodatku k ústavě zapsat, že „otec je muž, matka žena“. V roce 2021 pak Maďarsko například zakázalo šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující homosexualitu nebo změnu pohlaví.