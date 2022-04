Díky mírně převažujícímu většinovému jednokolovému systému, který ve 106 ze 199 mandátů zvýhodňuje nejúspěšnější stranu, získal Fidesz podle předběžných přepočtů 135 mandátů, což mu bude stačit k zisku jasné ústavní většiny. Oproti minulým volbám, v nichž nebyla opozice sjednocená, Fidesz dokonce ještě posílil.

„Vyhráli jsme tak, že je to vidět z Měsíce. A určitě je to vidět z Bruselu,“ prohlásil Orbán už kolem jedenácté večer přes tisíci svých nadšených příznivců. „Vypadá to dobře, vypadá to dobře tak, jak to ještě nikdy nevypadalo,“ dodal za skandování „Viktor, Viktor“.

Orbánovi k jednoznačnému vítězství pomohla paradoxně i válka na Ukrajině. Maďarsko sice přijalo ukrajinské uprchlíky, ale jinak zaujalo neutrální postoj. „Ochráním Maďarsko před válkou,“ hlásal Orbán, který podpořil hlavní sankce proti Rusku, ale zakázal dodávky zbraní Ukrajině přes Maďarsko. „Na Ukrajině to není naše válka,“ uváděl před volbami Orbán. To mu přineslo část hlasů dosud nerozhodnutých voličů.

Izolované Maďarsko

Tak jednoznačné vítězství dává Orbánovi šanci dokončit plánované ústavní změny, jejich cílem je vytvořit v Maďarsku „neliberální demokracii“, jak to Orbán nazývá. Může to ovšem ještě prohloubit konflikt s Evropskou unií, která kvůli nedodržování pravidel právního státu odmítala už před volbami Maďarsku vyplatit miliardy euro z Fondu obnovy a vede s Budapeští řízení, které může skončit odebráním hlasovacích práv a faktickým pozastavením členství v Evropské unii.

Situace pro Maďarsko může být složitější ještě v tom, že se od něj kvůli chladnému Orbánovu postoji k válce na Ukrajině odvrátil jeho poslední spojenec, polská pravicová vláda. Izolované Maďarsko by tak mohlo být přinuceno k odchodu z Evropské unie.

Právě tomu si dala za cíl zabránit sjednocená opoziční šestikoalice. Její lídr Péter Márki-Zay byl nucen už v neděli před půlnocí uznat porážku. „Nechci skrývat své zklamání a smutek. Nikdy jsme si nemysleli, že to může takto dopadnou,“ uvedl před příznivci opozice, která fakticky udržela své pozice jen ve většině hlavního města. Všude jinde dokázal zvítězit Fidesz.

Márji Zay zároveň prohlásil, že v podmínkách, které Fidesz nastavil bylo pro opozici velmi těžké uspět. Například státní televize a rozhlas jednoznačně podporovaly Fidesz. „Byl to extrémně nerovný boj,“ uvedl Márki-Zay a dodal, že Maďarsko se už nedá označit za demokratickou zemi.

Neúspěch opoziční šestikoalice zapříčinil částečně i nečekaně dobrý výsledek extrémně pravicového uskupení Naše vlast, které se oddělilo od Jobbiku, jež se reformoval a stal se součástí opoziční šestikoalice. Naše vlast uspěla především ve venkovských oblastech a bude mít v parlamentu své poslance.