Případ záhadného zmizení tříleté holčičky Madeleine McCannové sledoval před 17 lety s napětím celý svět. Událost patří mezi nejznámější nevyřešené kriminální kauzy a pozornost budí stále. Nyní to ale vypadá, že by konečně mohlo dojít k zásadnímu posunu ve vyšetřování. Hlavní podezřelý v případu, německý pedofil Christian Brückner, se měl svěřit svému spoluvězni Laurentiu Codinovi, že unesl „hodně mladé děvče“ během vloupačky v Portugalsku a chtěl vědět, zda je možné odebrat DNA z pohřbeného dítěte.

Britka Maddie McCannová je pohřešovaná už 17 let. Krásné okaté holčičce byly tři roky, když 3. května 2007 beze stopy zmizela během dovolené v portugalském letovisku Praia da Luz. Rodiče ji spolu s mladšími dvojčaty Seanem a Amelií uložili do postele a odešli na večeři s přáteli do nedaleké restaurace. Hotelové apartmá v přízemí komplexu pravidelně kontrolovali, naposledy pak v devět hodin večer.

Když se o tři čtvrtě hodiny později vrátili, byla Madeleine pryč. V pokoji zůstala jen spící dvojčata, dveře a okno byly otevřené. Manželé Kate a Gerry McCannovi okamžitě zavolali policii, která krátce nato zahájila pátrání na území Portugalska i Španělska. Rozsáhlé pátrání bylo ale bezvýsledné.

Hlavním podezřelým je Christian Brückner

Portugalská policie nejprve upřela svoji pozornost na rodiče zmizelé holčičky. Žádnou vinu jim neprokázali. Vyšetřování probíhalo v průběhu let mnoha směry a ani po tolika letech nekončí. Naopak se zdá, že by mohlo konečně dojít k zásadnímu průlomu.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Pohřešovaná britská dívka Maddie McCannová z Velké Británie se ztratila během rodinné dovolené v Portugalsku.

V červnu 2020 byl pedofil a obchodník s drogami Christian Brückner německými vyšetřovateli označen jako hlavní podezřelý, a to i přes to, že doposud proti němu nebyla vznesena žádná obvinění, informovala BBC. V současnosti si odpykává sedmiletý trest za znásilnění seniorky, kterého se dopustil ve stejné oblasti, kde kdysi zmizela Madeleine.

Christian Brückner v minulosti v Portugalsku žil a pracoval i v hotelové kuchyni v letovisku, kde pobývala rodina Maddie.

S únosem se měl svěřit spoluvězni

Svému spoluvězni, který si rovněž odpykával trest za sexuální obtěžování dětí, se měl Christian Brückner, odsouzený za jiný trestný čin, svěřit s únosem dítěte. „Byl přesvědčený, že jsem pedofil. Pokaždé se mě zeptal, jestli jsem pedofil. Pokaždé, když jsme spolu mluvili, se k tomu vracel,“ uvedl tento týden u soudu v Braunschweigu někdejší Brücknerův spoluvězeň Laurentiu Codin.

„Řekl mi, že v Portugalsku kradl. Byl v oblasti, kde byly samé hotely a domy boháčů. Tvrdil, že uviděl otevřené okno a že tam hledal peníze a zlato. Ty prý nenašel, a tak popadl dítě, které tam bylo,“ uvedl podle listu The Sun spoluvězeň Laurentiu Codin. O zmizelém dítěti měl Brückner mluvit jako o "hodně mladém děvčeti".

Když se soudce Codina zeptal na věk oběti, odpověděl: „Nechci se mýlit, ale byla velmi mladá, malinká. Vždy, když jsme spolu byli, tak o tom hovořil, protože si myslel, že jsem pedofil,“ řekl Codin.

Christian Brückner řekl, že s ním byla ještě jedna osoba, se kterou se pohádal a že se rozešli. Když viděl, že je kolem spousta policistů se psy, tak odtamtud radši odjel. „Pak se mě ptal, jestli je možné vzít DNA z dětských kostí zahrabaných pod zemí,“ pokračoval podle listu The Sun spoluvězeň Laurentiu Codin s tím, že měl následně v Portugalsku zahladit stopy zapálením vozu.

Chtěl po spoluvězni spálit své doupě

Podle Codina zřejmě Brückner zpanikařil ohledně potenciálních důkazů, které mohl zanechat na místě činu a ptal se ho, jestli je možné vysledovat osobu podle vlasů, nebo jestli by mohl zanechat stopu při lezení přes balkón.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Fotografie ze dne 12. 9. 2007 z Warner Holiday komplexu v Praia Da Luz v Portugalsku, kde se ztratila Madeleine McCannová.

„U soudu Laurentiu Codin tvrdil, že ho Christian Brückner požádal, aby spálil jeho doupě v továrně na krabice, když byl propuštěn z vězení. Věřil, že se nikdy nedostane na svobodu,“ uvedl The Sun. Brückner se mu měl rovněž svěřit s tím, že zneužíval malé dívky v autobusu, který vlastnil. „Řekl, že někoho vzal, měl s ní sex, ale nezabil ji," dodal svědek.

Němečtí agenti FBI skrýš Brücknera prověřili. Našli několik datových uložišť a pevných disků, nicméně souvislost s případem Maddie zatím není tamní policií potvrzena.

Odsouzený pedofil a násilník Christin Brückner byl jmenován hlavním podezřelým ze zmizení Madeleine McCannové v roce 2020, ačkoli nikdy nebyl formálně obviněn. Němečtí a portugalští policisté prohledávali i pobřeží u přehrady Arade, která se nachází asi pětačtyřicet minut od letoviska. Sám Christian Brückner toto místo nazýval svým „malým rájem“.

„Jsme si jisti, že Madeleine McCann zabil Brückner," prohlásil podle Daily Mail s jistotou v roce 2022 německý prokurátor Hans Christian Wolters. Důkazy ale stále chybí.

Christian Brückner čelí několika obviněním

Christian Brückner čelí třem obviněním ze znásilnění a dvěma obviněním ze sexuálního zneužívání. Obvinění se datují do let 2000 až 2017 v Portugalsku. Nemají ale žádnou souvislost se zmizením Madeleine McCannové, na němž Brückner popírá, že by se na něm podílel.

„Ve všech třech případech znásilnění je Brückner obviněn z bičování oběti a natáčení útoků. K sexuálnímu zneužití 10leté německé dívky na pláži v Salemě v roce 2007 došlo tři a půl týdne před tím, než Madeleine McCannová zmizela,“ uvedla BBC.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Fotografie Kate a Gerry McCannových, rodičů Madeleine McCannonové, ze dne 30. 4. 2017

Bulvární list Daily Mail citoval před dvěma lety slova Brücknerovy bývalé partnerky, podle níž recidivista ví, co se malé Maddie stalo. „Řekl mi, že moc dobře ví, co se té dívce stalo. A že pokud by byla naživu, už by ji dávno našli. Christian je lidská zrůda,“ uvedla Anastasia Meckesyová.

Christian Brückner byl už v letech 1994 a 2016 odsouzený za sexuální zneužívání dětí a v roce 2019 dostal trest vězení za znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005. K únosu Maddie se ale nepřiznal. V době zmizení Madeleine bydlel Brückner u Praia da Luz a v den únosu z tohoto místa i telefonoval. Den poté v Portugalsku odhlásil auto.

Za obvinění, kterým Brückner čelí u soudu v Braunschweigu v Dolním Sasku, mu podle německého trestního zákoníku může být uloženo 5 až 15 let vězení, pokud bude shledán vinným.

Rodiče chtějí znát pravdu

Pro rodiče Maddie Kate a Gerry McCannovi je útěchou fakt, že bez ohledu na čas, který od zmizení uplynul, je malá Madeleine stále v srdcích a myslích lidí z celého světa.

„Nejistota vytváří slabost, pro nás je ale zásadní najít odpovědi. Bez ohledu na výsledek bude Madeleine vždycky naší dcerou. Byl spáchán strašný zločin a my jsme vděční za pokračující práci a odhodlání úřadů Spojeného království, Portugalska i Německa. Právě toto spojené úsilí určitě přinese výsledky a pomůže najít tyto odpovědi,“ uvedli manželé McCannovi.

Více podrobností o případu Maddie McCannové najdete níže v sekci Související články.