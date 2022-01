Domněnky sicilské policie o tom, že se Gammino ukrývá ve Španělsku, se tak potvrdily. Fotografie, na níž spolu s dalším mužem stojí před svým obchodem El Huerto de Manu (Manova zahrada), spustila okamžité vyšetřování.

Wow, this is pretty neat: On a #GoogleStreetView image, investigators find Mafioso Gioacchino Gammino, after years of living undetected, he was just standing there#OSINT pic.twitter.com/aArIphnGlt