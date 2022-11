23. září 2022 bylo dnem, kdy se osmileté dívce z Německa zcela změnil život. Do tohoto data totiž zůstávala za zdmi domu, kde ji sedm let zavírala a ukrývala její matka, aniž by to za ta léta kdokoliv zaregistroval.

Dívku však nakonec v domě i s její matkou nalezla německá policie a úřad pro ochranu mládeže a okamžitě ji podle serveru Unilad umístili do náhradní pěstounské rodiny.

Podle vyšetřování nesměla Maria opustit dům od doby, kdy jí byl zhruba rok a půl. „Dítě tedy nemohlo vědomě vnímat mnoho informací a podnětů z vnějšího světa,“ řekl německým novinám SauerlandKurier vrchní státní zástupce Patrick Baron von Grotthusse.

Toto tvrzení se shoduje i s výpovědí dívky. Po záchraně z domu a vyšetření v nemocnici totiž uvedla, že nikdy neviděla les, nebyla na louce ani nejela autem. Podle dokumentů k případu žila dosud převážně v pokoji se zamčenými dveřmi.

Proč ji matka ukrývala?

Dívce se nyní daří dobře. Prokurátor von Grotthuss ji popsal jako zvídavou. Podle něj zatím neexistují žádné důkazy o týrání nebo podvýživě. Umí mluvit a chodit, i když „sotva dokáže sama vyjít schody nebo překonat nerovný terén“.

Vyšetřovatelé jí záměrně dávají čas na zpracování všech nových dojmů, než začnou výslechy konkretizovat. Zatím je v případu mnoho nezodpovězených otázek.

Například ta hlavní: Proč matka držela svou dceru celé ty roky v domě? Žena se k obvinění dosud nevyjádřila. A její rodiče, v jejichž domě v Attendornu s dcerou žila, rovněž mlčí.

Jak se matce podařilo dítě sedm a půl roku skrývat?

Odpovědí na tuto otázku je několik. Když se dívenka v prosinci 2013 narodila, zdálo se, že je vše v pořádku. Její otec a matka sice žili odděleně, ale vídali se několikrát týdně. Přibližně po šesti měsících však otec podle svých slov našel na předním skle svého auta vzkaz, na kterém matka uvedla, že se s dcerou chystá přestěhovat do Itálie.

Tuto informaci následně sdělila i úřadům. Těm poslala i italskou adresu, na které se měla s dcerou zdržovat. Vše vypadalo věrohodně. Otec dítěte měl ale jisté pochyby.

Obrátil se proto na Úřad pro mládež a oznámil jim, že matku své dcery v Attendornu několikrát zahlédl. Úřad proto vyslechl prarodiče dívky z matčiny strany, ti však teorii o cestě do Itálie potvrdili.

V průběhu let posílal úřad pro mládež poštu na italskou adresu, kam také docházela. Biologický otec naopak tvrdí, že své dceři do Itálie posílal dárky a dopisy, které se mu vrátily neotevřené. Pohrával si s myšlenkou, že by se sám vydal do Itálie dceru navštívit. „Nemělo by to ale smysl, protože bych pravděpodobně stál před zavřenými dveřmi,“ řekl německým médiím.

Nedostatek důkazů pro domovní prohlídku

Úřad pro mládež v okrese Olpe, který má Attendorn na starosti, zřejmě neměl dostatečné důvody k podezření. Objevilo se sice několik anonymních oznámení, že přinejmenším matka by mohla být v Attendornu, ale to se nepodařilo nikdy prokázat.

Úřad také několikrát kontaktoval prarodiče, kteří pokaždé potvrdili, že jejich dcera a vnučka žijí v Itálii. Podle současného stavu vyšetřování navíc prarodiče během několika návštěv odmítli Úřadu pro mládež přístup do domu. Nakonec se do případu zapojila policie, ale nikam se nedostala. Nebyl vydán žádný příkaz k prohlídce.

Policie nakonec dostala rozhodující tip od příbuzného z matčiny strany. Uvedl, že on a jeho manželka nedávno navštívili příbuzné v Itálii, kde měly matka s dcerou žít. Tamní příbuzní však uvedli, že ani jeden z nich tam nikdy nebydlel. V ten moment začala policie jednat intenzivněji.

Matka a dcera nalezeny

Policie a zástupci Úřadu pro mládež nakonec mohli s podporou právníků prohledat dům a matku s dcerou skutečně najít.

Není jasné, co se s osmiletou dívkou nyní stane. Dosud však pro ni bylo zařízeno již mnoho věcí. Například vyšetření u lékaře, které pravděpodobně nikdy neabsolvovala, dostane pas a jednou půjde do školy. Pravděpodobně se setká se svým otcem.

O tom, že jeho dcera byla nalezena v domě v Attendornu, se dozvěděl až z dopisu od úřadů. „Byl to šok,“ popsal svůj první dojem. Rád by svou dceru přijal a ukázal jí svět a jak říká - „úplně normální rodinný život“.

Otec, stejně jako sousedé matky však budou muset vyšetřovatelům ještě zodpovědět mnoho otázek. Protože pro státní zastupitelství je důležité objasnit tento případ od základu, aby pochopilo, proč si nikdo tolik let ničeho konkrétního nevšiml.

Matka i její prarodiče se budou muset s největší pravděpodobností zodpovídat z obvinění v trestním řízení. Podle prokuratury hrozí matce až deset let odnětí svobody.