V Itálii dopadli medvědici, která v horách zabila běžce. Úřady ji chtějí utratit

Italská lesní stráž dopadla medvědici, která podle výsledků analýz DNA usmrtila na začátku dubna v horách v Tridentsku muže. Oznámily to místní úřady. Medvědici policie převezla do útulku a místní úřady ji chtějí utratit. Zabití zvířete však zablokoval správní soud. Usmrcení 26letého běžce bylo prvním fatálním útokem medvěda na italském území za posledních 150 let, tvrdí ekologové, kteří kritizují místní politiky za záměr výrazně zredukovat počty medvědů v tridentských lesích.

