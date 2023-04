Na lesní stezce v severovýchodní Itálii medvěd usmrtil 26letého běžce. Podle úřadů to potvrdily výsledky pitvy. Šéf tridentské provincie Maurizio Fugatti vyzval k utracení nejméně tří medvědů s problematickým chováním, napsala agentura ANSA. Místní samospráva chce také o polovinu zredukovat počet medvědů žijících v tridentských horách, s čímž nesouhlasí část ekologů. Ti mimo jiné poukazují, že se jedná o první případ za posledních 150 let, kdy v Itálii medvěd usmrtil člověka.

Medvěd hnědý | Foto: Pixabay

Andrea Papi si byl ve středu zaběhat v blízkosti své vesnice Caldes v regionu Tridentsko-Horní Adiže, když jej napadl medvěd. Rodina muže se obrátila na úřady poté, co se večer nevrátil domů. Tělo pátrací tým našel v noci na čtvrtek. V pátek byla provedena pitva, medvěd podle ní muži způsobil hluboké rány na krku, pažích a hrudi.

Místní úřady schválily utracení nejméně tří medvědů, kteří se v poslední době chovali problematicky. Analýzy teprve ukáží, zda je mezi nimi i zvíře, které zřejmě zaútočilo ve středu na běžce. Šéf tridentské provincie Fugatti vyzval státní orgány k rychlému odstřelu problematických jedinců.

Fugatti společně se starosty v oblasti, kde se útok stal, vyzval také k revizi programu Life Ursus, který má od 90. let na starost návrat medvědů do volné přírody v Tridentsku. „Přítomnost více než 100 kusů (medvědů) na území Tridentska není udržitelná. Populaci musí vrátit na stav 50 kusů. A nezáleží na tom, jak,“ řekl šéf provincie.

Ekologická organizace Světový fond na ochranu přírody (WWF) již uznala, že je třeba zvíře utratit. Jedna z největších italských organizací na ochranu přírody Legambiente, která rozhodnutí o utracení označuje za trest smrti, poukazuje, že usnesení provincie je nezákonné, protože nespadá do jejích pravomocí. O odstřelu podle ekologů může rozhodnout ministerstvo životního prostředí.

Nedostatečná opatření?

Ekoložka Annamaria Procacciová, která nyní pracuje pro skupinu ENPA zabývající se ochranou zvířat, však odsoudila podle ní nedostatečná opatření. Medvědi si obvykle udržují od lidí odstup a místní úřady měly zajistit, aby se lidé nepřibližovali k oblastem, kde medvědice vychovávají mláďata, uvedla.

Ve stejném regionu medvěd napadl muže také v březnu, což vyvolalo debatu o nebezpečí zvířat, která byla do oblasti navrácena v letech 1994 až 2004. Ekologové však připomínají, že incidentů s poraněním člověka bylo v posledních letech pouze několik. Podle deníku L'Adige bylo zaznamenáno sedm útoků bez fatálního důsledku.

Podle expertky na chování medvědů Alberty Stoffellové není možné říct, že vyšší počet medvědů nutně vede k většímu počtu útoků, jak činní místní politici. Vyzvala k vědeckému zkoumání toho, proč se v posledních letech zvýšila četnost útoků.

V roce 2014 medvědice hnědá známá jako Daniza v Tridentsku napadla a zranila houbaře. Zvíře, které bylo do oblasti v roce 2000 přivezeno ze Slovinska, uhynulo poté, co při pokusu o odchyt dostalo uspávací látku. Jednalo se o první útok po návratu medvědů do volné přírody v Tridentsku.