Počet lidí zraněných ve slovenském Liptovském Mikuláši medvědem hnědým stoupl podle primátora Jána Blcháče na pět. Nejmladší je desetileté děvče. Představitelé města vyhlásili mimořádný stav, požadují likvidaci zvířete.

Škrábance, kousnutí i otevřené rány na hlavě ošetřovali slovenští záchranáři poté, co se centrem Liptovského Mikuláše prošel medvěd. Policistům se nakonec zvíře podařilo vytlačit mimo obydlenou část. Ve městě ale zůstávají posílené hlídky, informovala veřejnoprávní RTVS.

Podle svědků sešel medvěd v neděli kolem poledne z vrchu Háj Nicovô do centra města k obchodnímu centru, kde napadl lidi, uvedl deník Sme. Potom se šelma dala na útěk přes sídliště Nábřeží. S policejními hlídkami v autech v zádech nejprve přeplaval Váh směrem k Ploštínu, následně ho policisté mezi Iľanovom a Závažnou Porubou zahnali do lesa.

Primátor Ján Blcháč potvrdil, že medvěd zranil celkem pět lidí ve věku od deseti do dvaasedmdesáti let. Záchranná služba upřesnila, že k ošetření do nemocnice převezla 49letou ženu s poraněným ramenem a 72letého muže s otevřenou ránou na hlavě. Všichni už jsou v domácím léčení.

Posílení policejních hlídek

Představitelé Liptovského Mikuláše vyhlásili mimořádný stav. „Je nejvyšší čas s přemnoženými medvědy něco udělat,“ apeloval primátor. Lidi ve městě současně uklidňoval, že o jejich bezpečí se stará zvýšený počet policejních hlídek. Radnice přesto lidi vyzvala, aby ráno a večer raději nechodili mimo zastavěné části města.

Úřady do města posílají posílené hlídky. „Víme, že je medvěd v lese u města. Budeme se ho snažit co nejdříve eliminovat. V centru jsou posílené policejní hlídky, na okrajích budou jak fyzické hlídky, tak fotopasti. Zapojí se i myslivecká sdružení. V okolí se vyskytují í další medvědi, kteří mohou vstupovat do města. Proto se na tuto lokalitu nyní soustředíme a pokud takové jedince identifikujeme, budou eliminováni,“ řekla deníku Pravda Vladimíra Fabriciusová z ministerstva životního prostředí.

Pro důsledné odstřely medvědů se vyslovil pro deník Plus předseda výboru pro životní prostředí slovenské Národní rady Rudolf Huliak.

„Máme tu případ, kdy medvěd surově napadl lidi. Jeden člověk skoro přišel o oko. Ministerstvo životního prostředí, Státní ochrana přírody i myslivecká komora budou nyní dělat všechno pro striktní řešení situace s přemnoženými medvědy. Odstraňovat budeme i jedince, kteří pronikají do intravilánů obcí. Uděláme vše, aby se na slovenský venkov vrátil klidný život,“ řekl poslanec Slovenské národní strany.