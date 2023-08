Medvědi hnědí rozšířili svoje teritorium výskytu na třetinu území Slovenska. Z horských oblastí scházejí za potravou do údolí a do obydlených lokalit, kde děsí obyvatele. Opoziční politici slibují, že v případě vítězství v parlamentních volbách na konci září povolí plošný odstřel.

Robert Fico (vpravo) chce v případě vítězství v parlamentních volbách povolit plošné střílení medvědů. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz; Profimedia/TASR

Hory to ještě jsou, ale už ne o moc vyšší než tisíc metrů, žádné pralesy, padesátitisícová Prievidza je pouhých pár kilometrů po slušné silnici. Tisícová obec Klačno už leží v údolí, ve výšce méně než čtyři sta metrů nad mořem. Lidé se tu ale v poslední době bojí po setmění vycházet. Do vesnice chodí totiž jako do samoobsluhy rodina několika medvědů.

V místních zahradách si šelmy berou, co se jim zlíbí. „Obec Klačno, sedm hodin večer, medvědi zastavili provoz,“ uvedla ve své reportáži televize Markíza.

A doplnila to amatérskými záběry z mobilu, na kterých dva medvědi postávají uprostřed silnice a rozhlíží se na okolo stojící lidi a auta. „Je to silnice směrem na Žilinu. Prochází se tam medvědice se dvěma skoro dospělými mladými medvědy,“ říká o této součásti denního života obce starosta Jozef Ďuriš. V noci se podle něj medvědi prochází i v ulicích mezi rodinnými domy, což dokládají záběry z bezpečnostních kamer.

Medvěd hnědý na Slovensku:

Medvědi v zahradách

V zahradách si pak berou, co se jim hodí, plení zeleninu, doslova očesávají jablka, hrušky a nedělá jim problém dostat se i přes klasický drátěný plot. „Místní se už bojí vycházet z domů, medvědi se už pohybují po celé vesnici,“ uvedla v reportáži z tohoto týdne Markíza.

„Večer už nevycházím,“ říká v ní do kamery padesátnice Viera Ertelová, která bydlí v jednom z rodinných domů v Klaku. „Nedávno jsem viděla jednoho medvěda, jak se mi hrabe v kompostu. A podívám se na trávník, a ještě tam byli dva další,“ uvádí.

Už v červnu byl jeden medvěd, který ve vesnici útočil i na hospodářská zvířata, zastřelen, ale evidentně to nestačilo. „Střety s medvědy jsou tu každodenní záležitostí,“ říká starosta. „Je toho příliš a vláda s tím nic nedělá,“ uvádí jeden obyvatel vesnice.

Medvěd hnědý (Ursus arctos)Zdroj: Pixabay

Invazi medvědů se snaží v Klaku zastavit jeden ze zásahových týmů Státní ochrany přírody. Ty byly zřízeny v minulých měsících, aby se pokusily šelmy plašit a dostat zpět z obydlených oblastí. A také ve spolupráci s obyvateli omezit na minimum příležitosti, jak by se mohly lehce dostat k potravě, což je hlavním lákadlem.

Opozice chce medvědy střílet

V deseti případech už letos medvědi zranili člověka. Například poslední týden v jedné z podtatranských romských osad na středním Slovensku šelma napadla romského houbaře.

Počet napadení je sice vyšší než v minulých letech, podle odborníků se ale stále nejedná o žádný extrém. Ovšem poutá to extrémní pozornost v současné vyhrocené předvolební kampani v zemi.

Hlavně opoziční politici v čele s Robertem Ficem slibují, že v případě úspěchu ve volbách 30. září s medvědy zatočí. A to, že nebyl povolen jejich rozsáhlý odstřel, označují za další selhání státu a současné úřednické vlády, která navazuje na předchozí středo-pravicový kabinet. Úřednická vláda Ludovíta Ódora se drží dosavadní strategie, že lov chráněného zvířete nebude až na zcela výjimečné jednotlivé případy dovolovat.

Směr expremiéra Fica přitom na kabinet tvrdě tlačí, aby odstřel údajně přemnoženého medvěda hnědého hned zahájil. „Zákonná ochrana se nám už vymkla z kontroly, a i politici by měli začít používat zdravý selský rozum a nastavit regulaci,“ uvádí na předvolebním videu strany její místopředseda Richard Takáč.

A slibuje, že vláda, v níž Směr bude, to po volbách 30. září prosadí. Shodne se v tom s liberálněji orientovaným Hlasem expremiéra Petera Pellegriniho. „Jediným řešením je regulace počtu populace medvěda hnědého na takový stav, který zvládne území Slovenské republiky a plocha našich lesů. Nesmíme tolerovat, aby populace medvěda zasahovala do lidmi obývaných území,“ uvedl Pellegrini.

Podle ochranářů se však počet medvědů nezvýšil, stále jich na Slovensku žije pouze jen něco kolem tisíce. Avšak podle srpnového průzkumu pro agenturu SITA označilo otázku medvědů za společenský problém, který by měli politici řešit, celých 71 procent Slováků.