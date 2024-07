Dvojice mladých výletníků na náročné, ale oblíbené horské stezce Jepii Mici v pohoří Bucegi narazila na medvěda. Zvíře napadlo 19letou dívku a odvleklo ji za nohy do porostu. Odtud se zřítila přes sto metrů hluboko do strže. Na místě zemřela.

Dianě Marii bylo devatenáct let, právě skončila střední školu. Milovala hory a túry, proto se s přítelem v úterý vypravila na náročnou, ale oblíbenou stezku vzhůru strmým údolím Jepii, popsal začátek tragédie rumunský web Adevarul.

Před čtvrtou hodinou odpoledne narazili na medvěda. Přítel zavolal na tísňovou linku. „Operátor jim poradil, jak se v přítomnosti medvěda chovat. Oni se podle toho zařídili, ale bohužel se jim nepodařilo uniknout. Naši operátoři všechno slyšeli. Dívka křičela, že medvěd jde pořád blíž. Mladík řval, že je zvíře napadlo a dívku odvleklo. Bylo to něco hrozného,“ řekl šéf horské služby v oblasti Prahova Dan Banu.

Na místo přispěchala policie i horší záchranáři. „Medvěd dívku zatáhl do porostu u cesty, odkud se pak zřítila do rokle. Medvěd ji následoval. Pokusili jsme se nasadit vrtulník, ale údolí je velmi úzké, proto muselo dvanáct záchranářů sestoupit do strže. Medvěd se pořád držel u těla dívky a vůči záchranářům byl agresivní,“ popsal pro televizi Antena 3 CNN šéf rumunské Horské služby Sabin Cornoiu. Zvíře zastřelili přivolaní policisté, záchranáři pak vyzvedli tělo dívky.

Podle zdrojů televize byly bezprostřední příčinou smrti mnohočetná zranění a vnitřní krvácení po pádu do hloubky přes sto metrů. Veterinární správa uvedla, že dívku napadla medvědice ve věku čtyř až pěti let. „Nebyla březí a neměla žádné zdravotní problémy. Rozbory jsme vyloučili i vzteklinu,“ sdělil Antena 3 CNN oblastní šéf veterinářů George Stratula.

Medvědy často míjí řidiči cestující po slavné horské silnici rumunským pohořím Fargaš

Případ horské záchranáře překvapil. „Hlášení o přítomnosti medvědů dostáváme často. Někdy přijdou vícerá za týden, pak zas tři týdny žádné. Útok za posledních deset nebo patnáct let nepamatuji. Ten medvěd se musel nějak zbláznit. Nebyla to medvědice s mladými, ale mladší jedinec,“ řekl Banu webu Adevarul.

Medvědi obvykle útočí, pokud se cítí ohroženi. „Problém je, že v tom místě není kam uhnout, kde se schovat, stěna u stezky je prakticky vertikální. Nemyslím si ale, že by na útoku mělo podíl vedro. Během dne se zvířata ukrývají a v horách a v lese ani takové horko není,“ podotkl pro web pro znalec medvědů Ioan Mihai Pop.

Dívku varovala matka

Matka dívky řekla pro Antena 3 CNN, že dívku před túrou varovala, protože ji už dříve v lesích medvědi honili. „Volala jsem jí a říkala, ať do hor nechodí, že o ni mám strach. Ona mi ale řekla, že na výšlap půjdou, že ji vždycky držím moc zkrátka a že chce mít zážitek z výpravy. Odpověděla jsem, že když už tedy půjde, ať dává pozor na medvědy, na rokle, vůbec na všechno, protože tohle je těžká trasa a nebezpečné roční období,“ uvedla žena.

Údolí Jepii patří k přírodním nádherám Rumunska

Opakované incidenty, při kterých medvědi napadli lidi, řeší v poslední době i Slovensko. Tamní vláda usiluje o uvolnění možností odstřelu šelem. Stejnou cestou se chystá vydat i Rumunsko.

„V současnosti je kvóta 220 zvířat, budu navrhovat navýšení na 500. Chápu argumenty ochránců přírody, ale lidský život má přednost. V případě ohrožování obydlených oblastí a lidí nevidím smysl v přemísťování medvědů, jediné řešení je taková zvířata ulovit nebo utratit,“ řekl ministr životního prostředí Mircea Fechet rumunskému Radiu Svoboda. V pondělí se kvůli návrhům na další regulaci počtu medvědů mimořádně sejde rumunský parlament.

Slovensko v březnu šokoval incident v Liptovském Mikuláši, kde medvěd zranil pět lidí. Další dva lidé utrpěli zranění po útoku šelmy ve středoslovenském pohoří Poľana a jedna žena zemřela po pronásledování medvědem v Nízkých Tatrách. V americké Kalifornii úřady po dlouhém vyšetřování zjistily, že 71letá žena nalezená v odlehlé horské osadě zemřela po napadení medvědem baribalem, šlo o první takový případ v historii státu.