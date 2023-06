Stavba supermarketu pro kutily v Bretani na severozápadu Francie vyvolala velké pobouření. Podle místního archeologa totiž zničila na čtyřicet menhirů na okraji světoznámé lokality neolitických kamenných řad. Radnice se přitom snaží památku dostat do seznamu UNESCO.

Menhiry v Carnacu | Foto: ČTK

Dlouhé řady vysokých i menších menhirů stojí nedaleko pobřeží Atlantiku u města Carnac sedm tisíc let a táhnou se spolu s dalšími díly pravěkého člověka v pásmu asi sedmi kilometrů. Znají je milovníci Asterixe a Obelixe a obdivovat je jezdí návštěvníci z celého světa.

Nyní se kvůli zničeným kamenům začal místní historik hádat s radnicí a památkáři a je z toho kauza, která rezonuje nejen ve Francii.

Jak napsal deník Le Monde, radnice v Carnacu loni v srpnu vydala stavební povolení pro kutilský supermarket. Stavba je už před dokončením. Podle místního historika Christiana Obelze ovšem zničila část menhirových polí. Kamenů mělo být na čtyřicet a vysoké byly do jednoho metru. „Soudě podle datování metodou C14 pro sousední lokalitu, spadaly do doby 5480 to 5320 před naším letopočtem. Jinak řečeno byly nejstarší v severozápadní Francii,“ řekl Obelz pro Le Monde.

Zničení lokality ho pobouřilo. „Malá místa nesmíme přehlížet. Tohle není otázka velikosti. Kdyby bylo možné provést důkladné vykopávky, získali bychom odsud bohatý zdroj informací,“ dodal archeolog.

Starosta Carnacu Olivier Lepick řekl agentuře AFP, že se „držel zákona“ a poukázal na to, že průzkum před zahájením stavby ukázal nízkou archeologickou hodnotu. Dodal, že pozemek se nenacházel v chráněné zóně a byl určený pro podnikání.

Carnac je proslulý svými obrovskými poli megalitů stojícími v dlouhých řadách u pobřeží Atlantiku. Ve dvou hlavních chráněných lokalitách táhnoucích se v délce asi šesti kilometrů jsou jich zhruba tři tisíce. Patří k nim ale další desítky lokalit v širokém okolí s dalšími kamennými řadami, mohylami a jinými díly neolitického člověka.

Starosta Lepick je současně představitelem organizace, která usiluje o zápis těchto prehistorickým památek do seznamu světového dědictví UNESCO.

Podle Obelze stavba s nominací může souviset. „Tady u nás a v celém departmentu se zvolení představitelé snaží v okolí archeologických lokalit honem rychle postavit, co se dá. Je jim jasné, že až budeme v UNESCO, už to nepůjde,“ naznačil místní badatel pro britský Daily Telegraph.

Zpráva rozlítila politiky napříč spektrem

Britský deník si povšiml, že zpráva z Carnacu rozpálila politiky napříč spektrem - od Marine le Penové z krajní pravice po poslankyni Sandrine Rousseauovou, kterou list označil za ekologickou feministku. „Jsem teď nejnenáviděnější člověk ve Francii, vyhrožují smrtí mně i mé rodině. Jako bych snad zničil Monu Lisu,“ řekl Telegraphu starosta.