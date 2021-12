Vítačka migrantů. Vrcholným okamžikem Angely Merkelové jako političky byl srpen 2015. Maďarsko Viktora Orbána nedokázalo uhlídat schengenskou hranici EU a statisíce migrantů zaplavily Budapešť. Orbánova vláda situaci vůbec nezvládala a desítky tisíc migrantů se daly na pěšky po dálnici z Budapešti na Vídeň na pochod směrem do Rakouska a dále do Německa. Merkelová v kritické situaci pronesla svoje slavné „Wir schaffen das“ (Zvládneme to) a prohlásila, že Německo tyto uprchlíky, převážně běžence ze Sýrie, přijme a poskytne jim azyl. Německo pak skutečně přijalo během příštích měsíců asi milión běženců.