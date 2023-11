V čem je migrační dohoda mezi Itálií a Albánií tak významná?

Je průlomová ve svojí specifičnosti. Z toho, jak italská vláda prezentuje dohodu s Albánií, včetně míst, kde mají být vybudována centra (lokality Shëngjin a Gjader na severu země), mám dojem, že transfery žadatelů z Itálie do Albánie jsou na spadnutí. Můžu se ovšem mýlit. Pokud by k transferům do Albánie došlo, byl by to první evropský případ úspěšného přemístění azylového řízení ze země prvního příjezdu do země mimo EU. Pokud by se projekt rozběhl, mohl by mít jistý odstrašující účinek vzhledem ke spekulativním žádostem o azyl, které nyní dělají tak těžkou hlavu jak Itálii, tak celé Evropské unii.

Nelegální migrace v Evropě sílí. Česko řeší skoro dvojnásobek případů

Byly i jiné pokusy? A jak dopadly?

Dánsko loni uzavřelo dohodu s africkou Rwandou, ale z neznámých důvodů ze spolupráce sešlo. Velká Británie taktéž uzavřela dohodu s Rwandou, ale zatím tam nebyl převezen žádný žadatel o azyl, protože právníci dotčených a aktivisté napadli transfery do Rwandy před britskými a evropskými soudy.

Do nově zřízených center má putovat pouze část migrantů, kteří nelegálně plují po moři do Itálie. Výjimkou budou ženy, děti a zranitelné skupiny. Nebude to jen kapka v moři?

Podle mých informací se převozy mají týkat zdravých mužů (oba státy odhadly počty na více než třicet tisíc ročně – pozn. redakce). Vzhledem k tomu, že letos do Itálie zatím nelegálně připlulo zhruba 145 tisíc lidí, není odhadovaných více než třicet tisíc zanedbatelných.

Italská premiérka Giorgia Meloniová projekt označila jako řízení migračních toků. Není to jen posunutí problému na Balkán? Nemůže dohoda v důsledku posílit balkánskou trasu?

Podle toho, jak italská vláda projekt představuje, budou žadatelé zadrženi v albánské detenci. Ti úspěšní se po obdržení azylu dostanou zpět do Itálie. Neúspěšné vrátí do domovských zemí. Podle tohoto ideálního stavu by k posílení balkánské trasy nedošlo.

Premiér Petr Fiala označil za klíč k vyřešení nelegální migrace právě Afriku. Jak si to vykládáte? Přes Česko totiž míří na Západ spíše uprchlíci ze Sýrie, Afghánistánu či Iráku…

Ano, zmíněná dohoda je malým příspěvkem ke zmírnění nelegální migrace z Afriky. Zásadním řešením vzhledem k nelegální migraci se projekt stane jen v případě, že se ho podaří uskutečnit a poté replikovat na migraci pocházející z hlavních zdrojových zemí v Africe a Asii. Od takového stavu jsme ale velmi daleko.