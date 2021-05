Právě důvodným podezřením ze zapojení agentů ruské tajné služby GRU do zmíněných explozí představitelé české vlády zdůvodnili vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví, což vyústilo v diplomatickou roztržku mezi Prahou a Moskvou. Vyjádření Zemana týden po propuknutí kauzy zaznamenala i další slovenská média.

"Zeman zpochybnil zapojení Rusů do výbuchu," napsala Pravda na titulní stránce. Dodala, že Zeman dal nepřímo najevo, že vláda při vyhoštění velkého počtu ruských diplomatů z Prahy postupovala unáhleně.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

"Kontrarozvědka tvrdí, že má neprůstřelné důkazy, ale prezident tomu nevěří. Hovoří o podezření, ne o jistotě. A jak je možné, že jsou najednou dvě zprávy? První z tajné služby a druhá, kterou se ohání Zeman. Nedůvěřuje oficiálním vyšetřovatelům, a proto se rozhodl, že si zahraje na soukromého detektiva?" položil si list řečnické otázky.

Dvě verze vyšetřování

Nejčtenější slovenský list Nový čas napsal, že Zeman se nezastal vlády premiéra Andreje Babiše při vyhoštění ruských diplomatů. Otiskl také vyjádření českých opozičních politiků, že Zeman svým vyjádřením pootevřel dveře ruské dezinformační kampani.

Listu Sme uvedl, že zatímco česká vláda měla v kauze už dříve jasno, že za explozemi ve Vrběticích je ruská vojenská rozvědka GRU, prezident Zeman důkazy o ruské akci v kauze nevidí.

Deník Plus Jeden deň napsal, že Zeman v kauze zatím Rusko z ničeho neviní. Dodal, že Zeman má dvě verze vyšetřování výbuchů. Tou první a původní podle Zemana je to, že munice explodovala v důsledku neodborné manipulace, a druhou, že to byla akce cizí rozvědky.