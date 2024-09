Turisté z Česka zůstali věrní Chorvatsku. Podle dosavadních údajů to vypadá, že jich letos do země na Jadranu přijede znovu více než 800 tisíc. Stále víc návštěvníků si pak vybírá termíny mimo hlavní sezonu. „Daří se nám naplňovat cíl prodloužení turistické sezony. Jen v letošním květnu a červnu dorazilo o deset procent víc českých turistů. Podobný nárůst očekávám i v podzimních měsících,“ uvádí ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku a Slovensko Miodrag Mlačić. V rozhovoru pro Deník dává i tipy na oblíbené destinace a aktivity v tomto období.

Hlavní letní sezona je minulostí. Máte přehled, kolik Čechů jezdí do Chorvatska k moři ještě v září?

V září očekáváme více než 100 tisíc jednotlivých návštěv a přibližně 700 tisíc přenocování. Podobná čísla jsme zaznamenali již loni a předpovědi českých cestovních kanceláří na září vypadají skvěle. Počty by tedy měly být stejné či lepší než loni. Češi milují cestovat v září, neboť je méně turistů, ceny jsou lepší, počasí je stále ještě slunečné a teplo až přespříliš.

Co bývají nejoblíbenější destinace českých turistů v tomto období?

Umag, Poreč, Baška Voda, Živogošće, Makarska, Biograd na Moru.

Kdybyste měl mimo zmíněných nižších cen uvést pět důvodů, proč vyrazit k moři či do vnitrozemí Chorvatska v září, jaké by to byly?

Obvykle krásné počasí, méně turistů, skvělá průjezdnost dálnic, různorodá nabídka - aktivní turistika, festivaly moderní popové, rockové či elektronické hudby, sportovní soutěže a cyklistika, kulinářské a vinařské akce a festivaly včetně gastronomických. Dále překrásné raně podzimní barvy, u kterých sám nevím, jestli jsou krásnější u moře, nebo ve vnitrozemí Chorvatska. Kombinace pobřeží a vnitrozemí je v právě v tomto období nejvhodnější.

Jak moc lze v tomto období na dovolené na Jadranu ušetřit oproti červenci či srpnu?

Výrazně. To, co může obvykle představovat nejdražší část dovolené, tedy ubytování, může být v září v porovnání s červencem a srpnem až o 50 procent levnější.

close info Zdroj: se svolením Miodraga Mlačiće zoom_in Ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić.

Češi poslední roky řeší ceny v Chorvatsku. Jak to bylo meziročně letos, zdražil se turistům pobyt na Jadranu?

Rozhodně ne. Ceny jsou na loňské úrovni a v některých ohledech byly i nižší, neboť se last minute nabídky daly pořídit i levněji než loni. Titulky v českých médiích o drahém Chorvatsku a ostatních katastrofách, které tam na turisty čekají a mohou je zaskočit, jsou již za hranicí dobrého vkusu. I když se jedná o témata, která generují nejvíce kliků a zhlédnutí, jsem toho názoru, že je to již spíše únavné a skoro i urážlivé. Mimo jiné i pro 800 až 850 tisíc Čechů, kteří každoročně, podle registrací v unikátním systému e-Visitor, do Chorvatska jezdí.

I přes zprávy o přepálených cenách či špinavém moři Češi zůstávají podle statistik Chorvatsku věrní. Asi to není jen ze zvyku, co myslíte?

Chorvatsko je jednou z nejbezpečnějších zemí světa a podle nejnovějších výzkumů s nejčistším mořem v Evropě. Bohužel jako všude, se i zde mohou dít ojedinělé špatné případy a incidenty, ale to rozhodně není reálná tvář Chorvatska. Země každým rokem investuje více a více do infrastruktury, ubytovacích kapacit i vinařské a gastronomické nabídky. Díky tomu si můžeme být jisti, že většina návštěvníků za své peníze dostane odpovídající hodnotu a kvalitu. V Chorvatsku si každý najde něco, co odpovídá jeho rozpočtu a kapse.