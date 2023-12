Zatímco v Česku se někteří bývalí ministři zahraničí sami posílají na prestižní velvyslanecké posty, Miroslava Wlachovského, ministra první slovenské úřednické vlády a zkušeného diplomata to ani nenapadlo. A od prosince je analytikem mezinárodní a bezpečnostní situace.

Evropa pro Čechy s Miroslavem Wlachovským | Video: Deník/Luboš Palata

Slovensko bylo doposud jedním z největších podporovatelů Ukrajiny a Ukrajině dodalo vše, co jí dodat mohlo. Jak to bude teď, s novou vládou Roberta Fica? Je to úplné odstřihnutí Ukrajiny od slovenské pomoci?

Ne. Podle toho, jak se vyjadřují představitelé nové vlády, vláda nebude posílat Ukrajině vojenskou pomoc ze slovenských vojenských skladů. Ostatně jak jste poznamenal, tam už toho mnoho není. Slovensko poskytlo v době vlády premiérů Matoviče, Hegera a Ódora Ukrajině vojenskou pomoc zhruba ve výšce 700 milionů euro (dvacet miliard korun, pozn. red.). Včetně protivzdušné obrany S-300, což byla v daném momentu klíčová pomoc, a našich stíhaček MiG 29. Takže my jsme Ukrajincům skutečně poskytli vše, co jsme mohli.

A teď to bude tedy jak?

Teď ta situace vypadá zatím tak, že pomoc Ukrajině, humanitární a ekonomická, bude pokračovat. A nemám pocit, že by někdo zastavoval vojenskou pomoc Ukrajině, která prochází přes Slovensko, nebo která je komerčního charakteru. Nová vláda jen nechce Ukrajinu podporovat ze zásob slovenských ozbrojených sil. Ale jak už jste řekl, většinu toho, co jsme mohli, jsme dali. Ještě by se něco dát dalo a to vláda Roberta Fica zastavila. V principu však pomoc Ukrajině bude pokračovat.

Ony už proběhly také kontakty Bratislavy s Kyjevem, připravuje se setkání premiérů… Už počátkem prosince měl premiér Fico telefonický rozhovor s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a některé věci spolupráce mezi Ukrajinou a Slovenskem se už tam dohodly.

Ale co ty výroky Fica a jeho Směru před volbami?

Z mého pohledu ta strašidelná předvolební rétorika, která se týkala Ukrajiny, zůstala v rétorické podobě. Praxe bude jiná. Ale to nepochopení, že Ukrajina je náš klíčový bezpečnostní a národní zájem, mě nadále velmi znepokojuje.

Proč je Ukrajina pro Slovensko klíčová? Jsou země, s kterými máte delší hranici.

Ta hranice není dlouhá. Ale představa, že na té hranici máme místo Ukrajiny ruská vojska režimu prezidenta Vladimira Putina, by byla zásadní bezpečnostní změna pro Slovensko. Představa, že Ukrajina by byla okupovaná Ruskou federací, nebo by tam byl nějaký loutkový režim řízený Putinem a Kreml by měl Kyjev plně pod kontrolou, je děsivá. V Rusku jsou evidentní revizionistické snahy, stačí se dívat na ruské televize.

Nedávno tam vyhlásili obnovení Rakouska-Uherska…

To byla „nesmírně zajímavá myšlenka“. Nikdo se nás na to neptal, ale obnoví ho i za nás. To bylo neskutečné. Běžně tam říkají, koho zničí jadernými zbraněmi, jak se bude překreslovat mapa Evropy.

A dá se to brát vážně?

Dalo by se to brát jako kabaret, kdyby situace nebyla tak vážná, jako je. A kdyby část myšlenek, které se v těchto pořadech objevují, se nestávala skutečností. Byl by to kabaret, kdybychom nevěděli, že do ruské televize se nedostane nic bez povolení Kremlu. Je třeba to brát, tak jak to je. Rusko je nesvobodný, autoritářský režim a ruská média jsou toho obrazem. A proto je třeba to pozorně sledovat.

Rusko navíc Slovensko označuje jako „ne přátelský stát“. A když nás někdo označí za „ne přátelský stát“, tak je rozumné se tomu přizpůsobit a nastavit si vůči tomu svoji obranu. A netvářit se, že to tak není.

