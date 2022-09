V Mnichově odstartoval Oktoberfest. Nedočkavci čekali u vstupu od brzkých hodin

ČTK

Mnichovský primátor Dieter Reiter dnes v poledne naražením prvního sudu piva zahájil 187. ročník Oktoberfestu, jednoho z nejslavnějších pivních festivalů světa. Svátek piva, který potrvá do 3. října, se koná ve stínu pandemie nemoci covid-19. To ale očividně návštěvníky neodradilo stejně jako chladné počasí a mrholení, protože do dějiště festivalu na Tereziánské louce zamířily tisíce lidí hned po otevření areálu krátce po deváté hodině.

Číšník nese hostům pivo na začátku 187. mnichovského Oktoberfestu ve stanu Schottenhamel 17. září 2022 | Foto: ČTK