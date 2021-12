Bratislava předběhla Prahu

Neplatí ani, že zůstává městem chudším než Praha. Právě naopak. Bratislava spolu s Bratislavským krajem je dlouhodobě nejbohatším regionem z nových zemí EU. Praha se pravidelně umisťuje až druhá.

Pravdou není ani to, že by mzdy v Bratislavě byly nižší než v Praze. Ano, celoslovenská průměrná mzda je výrazně nižší než česká, v samotných hlavních městech jsou ale platy srovnatelné. V uplynulém roce dosahovala průměrná mzda v Praze téměř 44 tisíc korun, tedy 1725 euro, v Bratislavě pak 1704 euro.

Připočteme-li k tomu výrazně nižší slovenské ceny bydlení a zároveň mnohem levnější hypotéky, je jasné, že obyvatelům města nad Dunajem zůstává každý měsíc v peněžence na útratu více peněz než lidem ze stověžaté metropole nad Vltavou.

Magnet pro Moraváky

Není divu, že Bratislava přitahuje jako magnet nejen Slováky. S češtinou se setkáte na pobočkách bank a ve většině firem. Stále rozšířenější je i každodenní dojíždění za prací zpoza řeky Moravy. Brát pražský plat a přitom zůstat žít doma na jižní Moravě, to je model, který již není výjimečný.

Já osobně jsem se ale kvůli zajímavé pracovní nabídce rozhodl vrátit a Bratislavu právě v těchto dnech opouštím. Budu se sem rád vracet, ale už jen jako člověk, který zde má množství přátel, novinář, turista, pozorovatel. Nebudu již tím správným slovenským insiderem, který by měl čtenářům Deníku zprostředkovávat dění za jihovýchodní hranicí České republiky.

Předávám proto štafetu v psaní tohoto každoměsíčního sloupku. Díky, že jste ho četli, mne ho bavilo pro vás psát.

Autor byl v letech 2019 až 2021 šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

