Sedmdesát metrů vysoký, téměř kilometr dlouhý a především nezvykle štíhlý. Tak bude vypadat nový most v Pirně v Sasku, který bude součástí obchvatu tohoto města. Na unikátní stavbě se podílí také česká firma Metrostav. V Česku ani jinde na světě žádný takový nestojí, v mostním stavitelství se jedná o prototyp. Jeho podoba vzešla z architektonické soutěže, zvítězil návrh přecházející hluboké údolí na devíti mostních polích.

Sedmdesát metrů vysoký, téměř kilometr dlouhý a především nezvykle štíhlý. Tak bude vypadat nový most v Pirně v Sasku, který bude součástí obchvatu tohoto města | Foto: se svolením Metrostavu

Nový most překlene v Pirně říčku Gottleubu ve výšce 70 metrů, na délku bude mít 912 metrů. Na stavbě pracuje česká firma Metrostav a sesterská BeMo Tunneling. Právě extrémní štíhlost mostu způsobila loni potíže. Stavařům se totiž do průřezů nevešla betonářská výztuž. Výstavba tak musela být dočasně zastavena a projekt přepracován, ten původní byl totiž neuskutečnitelný.

Letos se ale stavební práce opět naplno rozběhly. „Takt 4 s největším rozpětím 124 metrů, který musel být také ještě zesílen, byl vysunut v dubnu 2023. V srpnu následoval pátý takt o délce 120 metrů, v prosinci proběhne šestý takt,“ uvedl Rüdiger Schidzig z BeMo Tunneling. Zbývající tři části pak mají být dokončené do července příštího roku.

Samotný posun jednotlivých mostních částí je poměrně rychlý, maximální rychlost může být 24 metrů za hodinu. Jedno mostní pole je tak možné vysunout za jeden den, pokud jde vše podle předpokladů. Těžkou konstrukci, která se na špici při posunu prohnula až o šest metrů, je potřeba při vysouvání kontrolovaně brzdit, protože na místo určení putuje z poměrně strmého svahu.

Kromě vysouvání dalších částí mostu letos začalo také betonování na hlavách pilířů, kde došlo k redukci výztuže na minimum a kde si stavaři pomohli tisíci šroubů.

Unikátní nejen vzhledem

Nové spojení, jehož součástí bude také most přes Gottleubu, propojí silnici 172 vedoucí z Česka a 172a sloužící jako přivaděč k dálnici A17 na Drážďany. Unikátní je nejen vzhledem, ale také tím, že se jedná o první takto stavěný most, což se promítlo do potíží při jeho realizaci.

První řidiči by se mohli po novém mostě projet v roce 2027, stavbaři nyní odhadují, že jsou přibližně v polovině stavby, která by měla skončit na konci roku 2026, případně začátkem roku 2027. Původně měl být hotový mnohem dříve, na jeho postavení mělo stačit 34 měsíců.

Po dokončení bude most vážit více než třicet tisíc tun. Jen oceli na něj stavaři použijí okolo sedmi tisíc tun, betonu pak bude potřeba přibližně dvanáct tisíc kubíků.

