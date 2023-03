Pochází z Nizozemí, žije v Keni, je to muzikant a po světě chodí zřejmě více než pět stovek dětí, které se narodily díky jeho náruživosti v darování spermatu. Takový je příběh jednačtyřicetiletého Jonathana Jacoba Meijera. Některé matky jeho ratolestí se ho nyní pokoušejí zastavit, zabránit v pokračování jeho dlouholetého úsilí se snaží pomocí občanskoprávní žaloby. Nevlastní potomci se už potkali i na aplikacích pro randění.

Muž zplodil díky dárcovství spermatu pět set dětí. Teď ho matky žalují. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Londýnské Timesy připomněly, že Meijer svým počínáním zřejmě porušuje pravidla či doporučení platná v mnoha zemích. „Sperma daroval nejméně na třinácti klinikách, z toho jedenáct jich bylo v Nizozemí. Právníci připravující žalobu rovněž uvádějí, že potenciální rodiče oslovoval také na platformách sociálních médií. Holandská pravidla přitom uvádějí, že dárci spermatu by neměli být otci více než 25 dětí nebo oplodnit více než dvanáct matek. Smyslem je zabránit vzniku potomstva mezi příbuznými, nevědomému incestu nebo psychologickým problémům dětí, které by se dozvěděly, že mají stovky sourozenců,“ uvedl list s odkazem na holandskou nadaci DonorKind.

Ta zastupuje 25 rodin, které se u soudu domáhají vynucení platných pravidel a vydání rozhodnutí, které by Meijerovi zakázaly pokračovat v dalším dárcovství. Všechny výzvy, aby svého počínání zanechal, totiž zůstaly bez výsledku. Jak upřesnil Daily Telegraph, nadace také požaduje informaci, kterým klinikám Meijer sperma daroval. Pokud kliniky ještě jeho sperma uchovávají, požadují je zničit, vyjma případů matek, které už jeho dítě mají a které chtějí od stejného dárce další.

„Rozhodli jsme se toho člověka žalovat, protože vláda nedělá nic a on má přitom globální dosah prostřednictvím internetu a spolupracuje s velkými mezinárodními spermabankami,“ řekl Telegraphu předseda nadace Ties van der Meer. Poukázal na to, že v Holandsku je sice už Meijer na černé listině, ve svých aktivitách ale pokračuje například v Dánsku či na Ukrajině a další zájemkyně hledá i online.

Jednou z matek, kterou nadace zastupuje, je žena uváděná jako Eva. Meijera si jako dárce vybrala v roce 2018, když viděla jeho nabídku na sociálních sítích. Timesy připomínají, že úřady v Nizozemí ho už v předchozím roce daly na černou listinu, protože byl v té době otcem 102 dětí. „Kdybych tehdy věděla, kolik už měl dětí, nikdy bych si ho jako dárce nevybrala. Je mi zle, když jen pomyslím, jaké důsledky tohle může mít pro moje dítě. Jediný způsob, jak je ochránit, je dát toho člověka k soudu,“ prohlásila Eva.

Timesy také připomínají, že Meijer, vystupující pod pseudonymem Ruud, napsal „motivační dopis“, ve kterém své služby nabídl spermabance v Dánsku. Možným rodičům v něm tvrdil, že pochází z velké rodiny, vede úspěšný život a rád by lidem pomohl naplnit jejich sen mít děti. Poté, co byl v roce 2019 odhalen, odmítl své počínání komentovat, ale podle Timesů řekl, že se mu líbí vidět, že má děti po celém světě. Není ověřené, kolik jich přesně je, ale jedné z matek tvrdil, že je jich přes pět set.

Naštvaná a zklamaná

Nabídku dánské oplodňovací kliniky využít „Ruudovo“ sperma využil i jeden pár z Austrálie. Za služby kliniky zaplatili nastávající rodiče šest tisíc eur a dostalo se jim i ujištění, že vše odpovídá australským pravidlům, která umožňují, aby jeden dárce poskytl sperma jen pěti párům. „Vybrali jsme si ho, protože byl světaznalý, kreativní a velmi inteligentní. Byl otevřený setkání s dětmi a vypadal jako můj partner. Jsem neuvěřitelně naštvaná a zklamaná. Nemůžu uvěřit, že svému dítěti budu muset říct, že má stovky sourozenců,“ sdělila Timesům australská matka.

S tím, jak mohou nezdrženliví dárci spermatu vstoupit lidem do života, mají zkušenosti lidé právě z Nizozemí, poukázal přes časem deník New York Times. Například IT specialista Ivo van Halen se před osmi lety dozvěděl, že je synem dárce známého jen pod jménem Louis, který zřejmě přispěl k narození až dvou set dětí. Van Halen jich zatím zná něco přes čtyřicet. „Je to šok, když se dozvíte, že do svého života máte integrovat přes čtyřicet dalších sourozenců. Na to nejsou žádné knížky. A naše skupina měla tehdy sedmdesát známých dětí a další přibývaly co měsíc,“ popsal před dvěma lety listu van Halen.

Úskalí online randění

Někteří z jeho nevlastních sourozenců zjistili, že skutečně potřebují vědět, kdo je kdo, zejména když používali seznamkovou aplikaci Tinder. Jordy Willekensovi, jednomu z jeho nevlastních bratrů, totiž Tinder dohodil jako tip na randění čtyři jeho nevlastní sestry. „Stalo se nám i to, že mi jednou Tinder dohodil jednu sestru a současně ona v tu chvíli narazila na mě,“ potvrdil listu Willekens.

New York Times také přinesly svědectví matky, která má dvě děti počaté s přispěním Meijerova spermatu. Ta se seznámila se dvěma dalšími Holanďankami, které ho využily jako dárce. Obě pracovaly ve stejné školce a obě měly devítileté dítě.

Když si všimly, jak si jsou děti podobné, dopátraly se zbytku. Navíc zjistily, že jen v jejich městě je několik dalších žen, které porodily děti počaté s Meijerovým přispěním. I ony se obávají, aby se někteří nevlastní sourozenci, kteří o společném otci nic netuší, neseznámili a nezaložili rodiny.