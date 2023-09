Medvídci mývalové terorizují Němce. Půl milionu jich míří do měst

Vloupají se do domů, vykrádají ledničky a spíže, kde se zaměřují na pivo. A Němci nevědí, co si s tím počít. Nelegálním imigrantům ze zámoří se podařilo utéci z uzavřených prostorů a teď se rozmnožují exponenciální řadou. Řeč je o medvídcích mývalech. Ti se poslední desítky let dokázali rozmnožit do statisícových počtů. A začínají mít víc než přírodu a hluboké lesy v oblibě městské prostřední a vesnice, kde v sousedství lidských obydlí nachází lehce dostupné zdroje potravy.

Mýval severní | Foto: ČTK