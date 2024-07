Slovenští hygienici sledují na východě země rychlý vzestup virového onemocnění. Přibývá zejména lidí vyžadujících nemocniční péči.

„Na infekčním oddělení máme 35 pacientů s virovou hepatitidou A, převážně dětí. Naše kapacita je tím naplněná, využili jsme i devatenáct lůžek z kožního oddělení, proto nyní žádáme o spolupráci další nemocnice. Předpokládáme totiž, že pacientů bude dál přibývat,“ řekla deníku Nový Čas mluvčí prešovské fakultní nemocnice Martina Pavlíková.

Zvýšené počty pacientů se žloutenkou nemocnice eviduje od podzimu, většinou z jiných okresů, zejména osady Podsadek ve Staré Ľubovni. Dvanáct pacientů je hospitalizovaných v nemocnici v Michalovcích, čtyři další ještě může zařízení přijmout.

Jak doplnil web Prešov dnes, v okrese Stará Ľubovňa evidovali regionální hygienici za poslední dva měsíce 154 případů onemocnění, 106 jich bylo od 6. června právě z Podsadku.

Web Korzár upřesnil, že na Prešovsku evidují hygienici sedm ohnisek nemoci. Úřady proto vydaly vyhlášky, které zavádějí protiepidemická opatření zaměřená na děti a mládež do patnácti let věku, mezi nimiž se žloutenka šíří nejvíce. V obcích označených za ohniska se musí podrobit lékařskému dohledu, případně očkování.

Slovenská média o nárůstech počtu nemocných informují opakovaně od loňského podzimu, nemoc se šíří zejména ve vyloučených lokalitách. Hygienici vždy zavádějí zvláštní opatření včetně očkování dětí v ohniscích nákazy.

Nemoc špinavých rukou

Lékaři popisují žloutenku jako nemoc špinavých rukou „Jde o virové onemocnění, které postihuje játra a přenáší se buď kontaktem se znečištěnými a kontaminovanými předměty, nebo potravinami. Základním opatřením před nákazami přenášenými potravou je proto důsledná hygiena, zejména před jídlem,“ vysvětlil přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice v pražském Motole Milan Trojánek.

Upozornil, že šíření nákazy často napomáhá to, že se zejména u mladších pacientů a dětí projevuje nenápadnými nebo žádnými příznaky. První projevy nemoci navíc připomínají chřipku. Následně se mohou objevit trávicí obtíže, jako je nechutenství, nevolnost nebo zvracení, průjem či bolesti břicha. Po této fázi dochází ke zhoršení a často se objevuje žloutnutí kůže, tmavší moč, světlá stolice a svědění kůže. „Léčba zahrnuje klid na lůžku, přísnou dietu, případně podávání infúzí. Ačkoli virová hepatitida A nezanechává trvalé následky, přibližně u jednoho z deseti pacientů se objeví komplikace a zotavení pak může trvat i několik měsíců,“ doplnil Trojánek.

Zdůraznil přitom, že s rizikem žloutenky by měli počítat lidé cestující do oblíbených přímořských letovisek například v Egyptě. Vedle dodržování přísné hygieny je podle lékařů nejúčinnější prevencí očkování. „Přestože není povinné, rozhodně jej doporučujeme všem, kteří cestují do oblastí s nízkým hygienickým standardem a s vysokým výskytem žloutenky,“ uvedl přednosta s tím, že loni se na jejich klinice nechalo očkovat 458 pacientů. Pro základní očkování postačí jedna dávka, imunita nastává po dvou týdnech a vydrží tři až pět let, uvádějí lékaři.

Podle statistik Státního zdravotního ústavu evidovali lékaři v České republice za první letošní pololetí oproti stejnému období uplynulého roku prudký vzestup případů hepatitidy A. Loni jich bylo do konce června dvanáct a za celý rok 66, letos za pololetí 115. V posledním desetiletí zaznamenali hygienici nejvíce případů v roce 2016, kdy jich bylo 930, od té doby hepatitidy A setrvale ubývalo.