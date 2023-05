Cestující ve vlaku, kteří v neděli směřovali do Vídně, zažili pořádný šok. Z reproduktorů se zčistajasna začal ozývat projev nacistického diktátora Adolfa Hitlera společně s dalšími nacistickými hesly. Policisté z činu obvinili dva lidi.

Událost, která se stala v neděli ve vlaku na trase z města Bregenz do Vídně, vyvolala veřejné pobouření. Někdo se naboural do systému a začal ve vagónech pouštět nacistickou propagandu.

Z reproduktorů v rakouském vlaku byla v jedné chvíli slyšet hesla jako „Heil Hitler“ označující německý nacistický pozdrav „Sláva Hitlerovi“ a „Sieg heil“, jenž v němčině znamená zvolání „Sláva vítězství!“, které se v době nacismu stalo projevem sympatií k Hitlerovi a podporou jeho boje za vítězství třetí říše.

Celý projev podle svědků trval 20 sekund. Po něm následovala nacistická hesla, přičemž se celá nahrávka ve smyčce opakovala. Cestující poslouchali nahrávku celkem dvacet minut.

Vysvětlení se nedočkal

Ve vlaku seděl v tu chvíli kromě ostatních cestujících i vídeňský rabín Schlomo Hofmeister, který se o své zděšení podělil na Twitteru. „Znepokojený jsem se cítil především, když se někteří cestující začali smát, když z reproduktorů zazněl Hitlerův hlas a slova 'Sieg Heil!' a vlak neposkytl žádné vysvětlení ani uklidnění, ale vše ignoroval!“ napsal podle portálu CNN rabín.

Vše podle něj začalo přibližně 25 minut před příjezdem do Vídně, krátce před zastávkou v St. Pölten. Nejdříve se objevila „podivná“ hudba, pak útržky rozhovoru se smíchem, které se následně změnily v Hitlerův projev, jehož hlasitost se stále zvyšovala.

Nejdříve celou situaci pokládal za omyl či špatný vtip, po několika minutách si však uvědomil, že někdo pustil nahrávku schválně. „Někteří z ostatních cestujících zpanikařili, jiní se smáli,“ vylíčil.

Podle BBC rovněž uvedl, že nikdo z vlakového personálu nebyl schopen záznam zastavit a také nebyl schopen učinit vlastní oznámení.

Dva obvinění

Incident byl nahlášen rakouské policii a je stále ještě v procesu vyšetřování. „Někdo nelegálně otevřel interkom pomocí duplikátu klíče a pustil z reproduktoru Hitlerův projev," potvrdil mluvčí železničního dopravce ÖBB s tím, že se k systému připojili mobilním telefonem.

Policistům se pomocí kamerových záznamů podařilo identifikovat dvě podezřelé osoby, které nyní čelí obvinění. Stále není jisté, kde klíč, jenž vlastní zaměstnanci dopravce, sehnali. Společnost však vyloučila, že by obvinění byli její zaměstnanci.

Oba by měli být také spojeni s incidenty z minulého týdne ve vlacích ze St. Pöltenu do Vídně, při nichž rovněž pouštěli nahrávky přes vlakový interkom. Není však jasné, zda i tyto nahrávky měly nacistický podtext. „Je naprosto jasné, že jakékoli zneužití by mělo být potrestáno, zejména nezákonné používání nacistických symbolů je naprosto nepřijatelné,“ dodal mluvčí.

Přeživší koncentračního tábora plakala

Ke zmatené situaci ve vlaku se rovněž na Twitteru vyjádřil i člen horní komory rakouského parlamentu David Stögmüller. Uvedl, že obsluha ve vlaku byla po spuštění nacistických hesel bezmocná, a rovněž požádal o podání zprávy a rychlé objasnění celé situace. Stögmüller dokonce řekl, že dostal e-mail od muže, který jel ve vlaku se starší dámou, která přežila koncentrační tábor. „Plakala,“ poznamenal.

O vysvětlení požádala i novinářka Colette Schmidtová, která vlakem rovněž jela, a chtěla proto zjistit, co se stalo. „Nehledě na to, že já i ostatní Rakušané jsme byli naprosto šokováni, co si asi myslí host ze zahraničí, když se v našich vlacích z reproduktorů pouští Hitlerovy projevy?“ zeptala se Schmidtová. Přiznala, že ji projev vyděsil. „Žádný průvodčí, nikdo nepřišel. Byli jsme s tím šílenstvím sami,“ svěřila se.

Antisemitou už ve Vídni

Šíření nacistické propagandy je v Rakousku trestné. Adolf Hitler se v roce 1889 narodil ve městě v Braunau am Inn v dnešním Rakousku, v prvních letech žil ve Vídni, ale už v roce 1913 emigroval do Německa. Věří se ale, že už ve Vídni se poprvé setkal s rasistickou rétorikou. Tehdejší starosta města se například příležitostně hlásil k německým nacionalistickým myšlenkám.

Sám Hitler ve svém díle Mein Kampf údajně uvádí, že se antisemitou stal ve Vídni. Svého rakouského občanství se formálně vzdal v dubnu 1925. Obecně je Adolf Hitler známý tím, že vedl nacistickou stranu a organizoval nacistickou propagandu, započal druhou světovou válku v Evropě a má na svědomí holocaust, tedy genocidu asi šesti milionů Židů a milionů dalších obětí.