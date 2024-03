Již přes měsíc se konají cvičení armád NATO se souhrnným názvem Steadfast Defender 24. Odehrávají se především v zemích střední a východní Evropy. Celkem se jich účastní 90 tisíc vojáků z 31 zemí NATO, včetně nováčka v řadách aliance Švédska. Polská část těchto manévrů nese kódové označení Dragon 24.

Vojáky po překročení řeky cestou do cíle čekají sabotáže, kybernetické útoky i zelení mužíčci, tedy maskovaní vojáci v neoznačených uniformách, kteří se poprvé objevili na Ukrajině v roce 2014 během krymské krize.

Obří manévry na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu se konají přesně 25 let od vstupu tří středoevropských zemí – Polska, Maďarska a Česka – do Aliance. Stalo se tak 12. března 1999. „Venku je sice zima ale jinak máme, bohužel, krásné počasí. I tak mám v záloze pár nápadů, jak vojákům cestu oživit,“ řekl při setkání s médii generál Cezary Wiśniewski.

První epizodou byl právě přechod Visly v místech, kde je koryto široké 320 metrů. Akce na Visle trvala nakonec dva dny. Vojáci přitom byli schopni přes řeku převést 60 až 80 vojenských vozidel za hodinu. „Když mluvíme o překročení Visly, musím ocenit práci polských ženijních jednotek,“ doplnil generál. Jejich práci sledoval i polský prezident Andrzej Duda.

Zdroj: DeníkCvičení Dragon 24 je zaměřené na testování armády, letectva, námořnictva a speciálních sil k provádění odstrašovacích a obranných aktivit. Podle velitele operací NATO generála Randolpha Staudenrausema scénář cvičení předpokládá ohrožení a krizovou situaci s vypuknutím války na východní hranici Aliance.

Důležitým prvkem manévrů je také spolupráce jednotek s místními úřady a civilisty. Po veřejných cestách se totiž denně pohybuje těžká vojenská technika: 600 kusů různých typů vozidel včetně tanků a dělostřelectva.

Aliance podle Staudenrausema také testuje systém velení a prověřuje rozhodovací postupy celé operace. „Posledním, ale ne nejméně důležitým, cílem je otestovat náš logistický systém,“ dodal Wiśniewski. Jednotky od Visly se na polygonu v Bemowo Piskiem setkají s dalšími obrněnými jednotkami NATO. V tomto týdnu zde proběhne poslední fáze cvičení se střelbami.

Celkem se polské části manévrů účastní 20 tisíc vojáků a 3,5 tisíce kusů vojenské techniky z osmi zemí NATO. Jen polských vojáků je zde 15 tisíc. Cvičení potrvá do 14. března.

