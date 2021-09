Projevy útočníků, zejména pak posledního z nich, vehnaly slzy do očí mnoha přítomným přeživším útoků. V rozhovorech se stanicí BFM TV odsoudili "naprostou absenci respektu k obětem".

"François Hollande řekl, že jsme bojovali proti Francii kvůli jejím hodnotám, ale to je lež. (…) Francouzská letadla bombardovala Islámský stát, muže, ženy, děti. François Hollande věděl, co riskuje, když zaútočí na Islámský stát v Sýrii. Věděl, že Francouzi a Francouzky se setkají se smrtí," prohlásil u soudu Salah Abdeslam.

"Zaútočili jsme na Francii, cílili jsme na obyvatele, na civilisty, ale nebylo v tom nic osobního. (…) Cílem není otáčet nožem v ráně, ale být upřímný." prohlásil Salah Abdeslam. V další části tirády se pustil do někdejšího francouzského prezidenta Françoise Hollanda.

Naopak Salah Abdeslam, který promluvil jako poslední, nerespektoval soudcovu prosbu o stručnost a pustil se do plamenné obhajoby atentátu, která trvala asi pět minut. Ospravedlňoval je francouzským útokem v Sýrii. BFM TV jeho projev označila za propagandu. Ohradil se proti termínům "teroristé, džihádisté, radikálové". Podle něj jsou to jen muslimové, stoupenci "autentického islámu".

Proces, který francouzský ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti označil za justiční maraton, má trvat do konce května 2022. Obžalováno je 20 lidí, z nichž šest je na útěku. Většině hrozí doživotní vězení. Sebevražední atentátníci zemřeli při útocích.

Útoky v Paříži z 13. listopadu 2015 nepředstavovaly pro ty, kteří je spáchali, nic osobního. Byly jen reakcí na francouzské bombardování Islámského státu (IS) v Sýrii, prohlásil dnes u soudu v Paříži Salah Abdeslam, který je považovaný za jediného přeživšího přímého spolupachatele atentátů provedených přívrženci teroristické organizace IS. Při pařížských útocích zemřelo 130 lidí a stovky dalších atentátníci zranili. Soud začal minulé úterý a stanice BFM TV zaznamenává průběh soudu v psané podobě v přímém přenosu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.