O příčině tragické události na Slovensku, při níž zemřely tři talentované studentky, se stále diskutuje. Zatím není jasné, jestli za ni mohla technická závada na starém autobusu dovezeném z Polska, chyba řidiče, nebo něco úplně jiného. Slovenský deník Pravda všechny možnosti důkladně rozebral.

Nehoda autobusu ve Spišském Podhradí na východě Slovenska. Při tragédii zemřely tři dívky | Foto: TASR/Profimedia

Nešťastná událost v Spišském Podhradí, jež se stala v sobotu 6. dubna po sedmé hodině ráno, si vyžádala životy tří dívek. Při tragédii nezabržděný autobus narazil do skupiny lidí.

Příčiny a okolnosti incidentu jsou stále v procesu vyšetřování. Někteří diskutují o tom, jestli za nehodou stojí autobus, nebo jeho řidič.

Dívky zahynuly poté, co se na ně ve Spišském Podhradí na východě Slovenska rozjel nezabrzděný autobus:

Dálkový autobus, který vezl skupinu mladých věřících na diecézní setkání mládeže, byl podle informací slovenského deníku Pravda od společnosti DMM Bus se sídlem ve Staré L'ubovni.

Dvanáctimetrový autobus, vážící téměř čtrnáct tun, byl vyrobený před dvaceti lety. Jednalo se o model Neoplan N 2216 SHD Tourliner.

Dvacet let starý autobus

Za dvacet let provozu prostřídalo vozidlo několik destinací. Od roku 2011 do 2015 autobus jezdil ve Francii, pak byl až do roku 2022 registrován v Polsku, ze kterého byl dovezen na Slovensko. Po pauze vyjel na silnice v květnu 2022. Koncem dubna letošního roku měl projít pravidelnou technickou kontrolou, na té předchozí žádnou závadu na vozidle nenašli.

Dvě z dívek, které ve Spišském Podhradí zemřely, byly dcery známých slovenských politiků:

Podle policie se v osudný den autobus rozjel a narazil do skupiny mladých lidí. Incident se odehrál na téměř rovné silnici a relativně blízko většího parkoviště. V úvahu tak přichází technická závada na brzdách staršího vozidla, nebo na převodovce.

Vina řidiče?

Očití svědci však vypověděli, že v době nehody byl řidič stále za volantem. Proto si někteří myslí, že za havárii mohl on, protože vůz dostatečně nezabrzdil. Mohl také špatně manipulovat s automatickou převodovkou. Na jeho možné zavinění ukázal i slovenský portál Nový Čas, podle kterého právě na automatickou převodovku nebyl řidič zvyklý.

Také se mohlo stát, že zastavil, sešlápl brzdu a nevypnul motor ani nevyřadil převodovku do neutrálního či parkovacího režimu. Naopak nechal převodovku stále v pozici na jízdu vpřed a zapomněl zatáhnout ruční brzdu. Spekuluje se o tom, že se poté začal věnovat jiné činnosti, nevědomky sundal nohu z brzdy a několikatunový kolos se rozjel. To už ale před autobusem čekala skupina lidí.

Je ale také možné, že šofér spoléhal na takzvanou zastávkovou brzdu, jež se automaticky zapne, když se otevřou dveře autobusu. Je specifická tím, že se při poklesu tlaku uvolní a autobus se sám rozjede. Nebo když ji sám řidič odjistí plynovým pedálem.

Blízcí popsali tragicky zesnulé dívky jako talentované studentky s velkými plány do budoucna:

V případě, že by vyšetřování opravdu ukázalo na usmrcení z nedbalosti, řidiči by hrozilo odnětí svobody na čtyři až deset let. Zvýšená sazba je za smrt dvou a více osob. Zatím je však případ stále ve stádiu vyšetřování.

Talentované dívky

Autobus v osudný den převážel asi čtyřicet mladých na diecézní setkání 99+1 ve Spišském Podhradí s novým biskupem Františkem Trstenským. Při nehodě zahynuly tři dívky, dvě z nich byly dcery slovenských politiků. Dalších několik dětí se při tragédii zranilo. Pohřeb obětí se konal ve středu 10. dubna.

S dívkami se přišli rozloučit zarmoucení příbuzní:

Řidič se po tragédii zhroutil a skončil v cele předběžného zadržení. Po 24 hodinách ho policisté propustili. Podle informací slovenských médií byl stále ve velmi špatném psychickém stavu a zřejmě bude nutná hospitalizace. V autobuse měla sedět i jeho dcera, která se s mrtvými dívkami znala.