Na Slovensku havaroval autobus s českými turisty. Zranilo se devět lidí

ČTK

Při nehodě autobusu s českými turisty na jihu Slovenska se zranilo devět lidí, utrpěli lehčí i těžší zranění. Jednoho ze zraněných ve vážném stavu a v umělém spánku záchranářský vrtulník přepravil do bratislavské univerzitní nemocnice (UNB). Oznámili to hasiči, policie a záchranáři. Mluvčí prezidia hasičského a záchranného sboru Katarína Križanová ČTK informovala, že autobus s asi 50 cestujícími bokem narazil do stromů u vozovky.

