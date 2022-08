Další neštěstí v Německu: Při havárii na horské dráze se zranilo třicet lidí

Více než třicet lidí bylo ve čtvrtek zraněno poté, co do sebe v zábavním parku na jihu Německa narazily dvě soupravy na horské dráze. Stalo se tak jen pár dní poté, co při podobné nehodě na jihozápadě země tragicky zahynula starší žena.

Horská dráha, ilustrační foto | Foto: Profimedia