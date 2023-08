Nejdříve požáry, teď záplavy. Příroda letos Chorvatsko drtí

Letošní rok se může zapsat černým písmem do chorvatské historie. Nejprve tuto balkánskou zemi postihly na začátku prázdnin rozsáhlé požáry, od té doby se pak Chorvatsko potýká s povodněmi. Některá místní média, například 24sata hovoří o nejhorších povodních za posledních 83 let. V posledních dnech pak do Chorvatska přetekla i voda ze Slovinska, kde bleskové povodně udeřily o uplynulém víkendu.

Záplavy v Chorvatsku. Ilustrační snímek | Foto: ČTK