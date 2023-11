Uznávaný cestovní průvodce Lonely Planet zařadil Chorvatsko mezi nejlepší země světa, které stojí za to poznávat v příštím roce. Díky jeho nádhernému pobřeží a ostrovům, historickým místům, i vybrané gastronomii.

Nemovitost na chorvatském ostrově Brač | Foto: Shutterstock

Puncem světově atraktivní destinace pro příští sezonu se chlubí mezi Čechy oblíbené Chorvatsko. Prestižní cestovní průvodce Lonely Planet stát na Jadranu pasoval mezi deset nejlepších zemí na světě, které by měli turisté navštívit v roce 2024. Na seznamu je jediným zástupcem Evropy.

Průvodce popsal Chorvatsko jako zemi s krásným, sluncem zalitým pobřežím, četnými ostrovy či historickými městy.

KVÍZ: Království vína, sýru a levandule. Jak dobře znáte chorvatské ostrovy?

Hodnotitelé vyzdvihli například desítky opevněných měst. Z nich je nejnápadnější Dubrovník s medově zbarvenými hradbami, které se tyčí nad blankytnými vodami. Doporučili též objevovat pozoruhodně dobře zachovalý starověký římský palác ve Splitu. Nebo využít rozsáhlé sítě trajektů podél pobřeží k prozkoumání některých z mnoha idylických ostrovů.

TOP 10 destinací světa Lonely Planet • Chorvatsko (Evropa)

• Benin (Afrika)

• Maroko (Afrika)

• Mexiko (Amerika)

• Chile (Amerika)

• Svatá Lucie (Karibik)

• Indie (Asie)

• Mongolsko (Asie)

• Pákistán (Asie)

• Uzbekistán (Asie) • Chorvatsko (Evropa)• Benin (Afrika)• Maroko (Afrika)• Mexiko (Amerika)• Chile (Amerika)• Svatá Lucie (Karibik)• Indie (Asie)• Mongolsko (Asie)• Pákistán (Asie)• Uzbekistán (Asie) Zdroj: Lonely Planet

Zmínili i vysokou úroveň místní gastronomie. „Pokud mezi kulinářské fantazie turistů patří jíst lanýže několikrát denně, mohou zamířit na sever do Motovunu a Buzetu na Istrii,“ uvedli.

Do Chorvatska zve v průvodci i tamní rybář a kapitán Zoran Milosavljević. „Souostroví Vis má jedno z nejneobvyklejších pobřeží na celém Jadranu. S takovou rozmanitostí, že bylo nedávno uznáno jako geopark v seznamu UNESCO,“ uvedl.

Podle zástupců Chorvatského turistického sdružení tvoří základ nabídky bohaté přírodní dědictví, rozmanitá kultura, pohostinní lidé a dynamický pokrok v různých oblastech cestovního ruchu. „Výběr Lonely Planet jen potvrzuje, že Chorvatsko je jedna z nejlepších a nejkrásnějších zemí, která si ve světě získává stále větší pozornost,“ komentoval ředitel sdružení Kristjan Staničić.

Zdroj: Youtube

Lonely Planet vyzdvihlo také vstup Chorvatska do schengenského prostoru, otevření mostu Pelješac a další infrastrukturní projekty. „Nyní lze cestovat po souši celou cestu z Lisabonu do Dubrovníku, aniž by bylo nutné řešit pas nebo měnit měnu,“ poznamenal průvodce.

Udržitelný cestovní ruch

Chorvatské turistické sdružení takové ocenění přivítalo. „Věřím, že četní hosté již okusili atraktivní chorvatskou turistickou nabídku a jsem si jistý, že se o tom přesvědčí i naši budoucí hosté," doplnil ředitel Staničić.

Navíc vyzdvihl podporu udržitelného cestovního ruchu v době, kdy rostou řady cestovatelů, kteří sledují ekologické trendy.

Tyto perly Chorvatska stojí za to: Kde památky měst tvoří filmové kulisy

Každoroční průzkum zveřejňuje Lonely Planet v listopadu, vychází z hodnocení více než 200 odborníků, kteří pečlivě předpovídají nejočekávanější místa a zážitky z cest nadcházejícího roku. Průvodce letos slaví padesát let od založení.

Kromě Chorvatska si místo na seznamu zajistily také země jako Mongolsko, Indie, Maroko, Chile, Mexiko a další.