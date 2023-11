Dlouhé měsíce místní lidé volali po záchraně ovce, která uvízla na útesu na pláži ve Skotsku. Na osamělého trosečníka poprvé upozornila žena, která si ho všimla při výletu na kajaku. Zvíře se na sebe snažilo upozornit hlasitým bečením. Nyní se na ovci jménem Fiona konečně usmálo štěstí. Po dvou letech ji zachránila pětice farmářů.

Nejosamělejší ovce v Británii uvízla na odlehlé skotské pláži. Po dvou letech se ji pětici farmářů podařilo zachránit. | Foto: ČTK

Zvíře, o kterém se začalo mluvit jako o nejosamělejší ovci Británie, žilo v izolaci na odlehlé pláži neuvěřitelné dva roky. Od zbytku světa ovci jménem Fiona dělil nepřekonatelný útes. Krmila se na malém kousku trávy na strmém svahu a snažila se na sebe upozornit okolo plující lidi.

Na uvězněné zvíře upozornila Jillian Turnerová z Brory ve Skotské vysočině. Poprvé si ovce všimla před dvěma lety, když kolem ní pádlovala z Balintore do Niggu se svým klubem kajakářů. „Asi půl míle před odbočkou do zálivu Cromarty Firth jsme na oblázkové pláži na úpatí strmého skalnatého pobřeží spatřili ovci,” řekla webu Northern Times.

Při prvním setkání nad ovcí příliš nepřemýšlela. „Když nás viděla připlouvat, začala bečet a po celé délce pláže s námi šla, než se poraženě otočila zpátky,” vzpomínala Turnerová.

Tehdy předpokládala, že se zvířeti podaří vylézt zpátky útesem, kudy přišlo a z odlehlé pláže se dostane pryč.

Když ale nedávno plula stejnou cestou, ovci spatřila znovu a zděšeně si uvědomila, že se ven nedostala. „Znovu volala o pomoc. Následovala skupinu, skákala z kamene na kámen a celou cestu bečela,” popsala žena deníku The Telegraph.

Přede dvěma lety podle ní zvíře vypadalo jako normální ovce, nyní jí ale na některých místech zacuchané rouno sahalo až na zem. „Chudák, je už nejméně dva roky úplně sama. Pro stádové zvíře to musí být hotové utrpení,” dodala.

Strach o život

Ovce nejspíš nepatří místním farmářům, neboť takové plemeno nechovají. Zemědělci předpokládají, že mohla být součástí stáda, které se dočasně páslo poblíž. „Majitel pozemku se k ní v posledních letech několikrát pokusil dostat, ale především kvůli bezpečnosti musel přestat,” uvedla Turnerová.

Kajakářka se okamžitě obrátila s prosbou o pomoc na různé agentury, ale neúspěšně. V mezičase Skotsko zasáhla velká bouře, což vyvolalo obavy o bezpečí zvířete. „Mám strach, jestli přežila. Když se k nám blížilo obrovské vlnobití a přívaly vody se valily do roklí, muselo to pro ni být traumatizující, ne-li smrtelné,” sdělila před časem deníku The Guardian.

Ovce bouři naštěstí přežila, stále však zůstávala uvězněná na útesu. Její příběh dojal Brity natolik, že kvůli její záchraně sepsali petici na webu Change.org. Do pátku 3. listopadu nasbírala téměř 55 tisíc podpisů.

Ovci spasila pětice statečných

Úřady nicméně považovaly záchranu ovce z těžko přístupného terénu za nesmírně složitou. „Vzhledem k nepřístupnosti z moře i z pevniny hledáme způsob, jak jí pomoci, aniž by byl ohrožený záchranný tým nebo ovce,” sdělil médiím mluvčí Skotské společnosti pro prevenci týrání zvířat.

Následně začala společnost plánovat složitou záchrannou akci, zdraví ovce mezitím monitorovala drony.

Jak o víkendu informoval britský The Guardian, zdánlivě nemožné se nakonec podařilo pěti odvážným farmářům, kterým se osamělé ovce zželelo. Amatérští záchranáři pod vedením střihače ovcí Cammyho Wilsona dorazili s těžkou technikou a podařilo se jim zvíře dostat do neuvěřitelně strmého svahu.

Ovci táhli do kopce nejprve vlastníma rukama, poté ji vložili do pytle s otvorem pro dýchání a pomohli si lanem. Ovce měla po více než dvou letech v osamění tak přerostlé rouno, že jí cesta do svahu nemohla nijak ublížit. „Prakticky byla obalená matrací. Jen zvednout ji dalo pořádnou práci,“ popsal Wilson.

Fiona podle něj byla po dobu záchrany neuvěřitelně klidná, v jednu chvíli při výstupu dokonce začala okusovat trávu.

Po převozu do farmářského parku ovci ostříhali a zkontrolovali její zdravotní stav. Podle všeho jí dva roky v izolaci po fyzické ani psychické stránce nijak neublížily. „Všichni jsme byli naprosto uneseni tím, jak je bez stresu, jak přirozeně a pohodlně se kolem nás cítí,“ řekl médiím farmář a youtuber Graeme Barker.

Příběh nejosamělejší ovce Británie má šťastný konec. Spokojená Fiona nyní dožije ve společnosti ostatních ovcí ve farmářském parku.