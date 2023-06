V prvním čtvrtletí roku 2023 zachytila policie při nelegálním pobytu v Česku o čtyřicet procent více osob než v loni. Drtivá většina cizinců pocházela z Ukrajiny. Počty uprchlíků se meziročně zvýšily v celé Evropě, na kontinent přicestoval dvojnásobek nelegálních migrantů. Pro uprchlíky z Afriky a Blízkého východu Česko zůstává jen tranzitní zemí.

Uprchlíci ze zemí Afriky a Blízkého východu vnímají Česko stále jako tranzitní zemi, odkud putují dále do západní Evropy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Policie dopadla při nelegální migraci v prvním čtvrtletí 2658 osob, meziročně tedy o 767 lidí více. „Z celkového počtu jsme 2550 osob odhalili při nelegálním pobytu a 108 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky,“ poznamenal mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Josef Urban. Více než tisíc uprchlíků pocházelo z Ukrajiny, 456 z Moldavska. Nelegálně v zemi pobývali v téměř stejných počtech Syřani, Uzbekistánci a Gruzínci.

Evropská unie nadále čelí nelegální migraci především občanů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Za první čtvrtletí jich do ní přicestoval přes Středomoří dvojnásobek oproti loňsku, 35 521 běženců. „Z toho 34 887 po moři a 634 po zemi. Oproti stejnému období v roce 2022 vzrostly tyto příjezdy do Evropy o 102 procent,“ uvádí zpráva Ministerstva vnitra ČR.

Do EU loni zamířilo 330 tisíc nelegálních migrantů. Dominuje balkánská trasa

Vytížená je především trasa přes moře do Itálie. „Jen za březen bylo zaznamenáno 13 126 takových příchodů, což je o 867 procent více než v březnu 2022,“ stojí v dokumentu. Do Evropy se skrze italské moře dostávají hlavně občané Pobřeží slonoviny, Guiney, Pákistánu a Bangladéše. Do Řecka a Španělska pak míří uprchlíci také z Maroka, Egypta, Alžírska, Sýrie a Afghánistánu.

Takto probíhaly kontroly loni v říjnu na hranicích se Slovenskem:

Jen tranzit

Uprchlíci ze zemí Afriky a Blízkého východu vnímají Česko stále jako tranzitní zemi, odkud putují dále do západní Evropy. „Policie od ledna do května letošního roku celkem eviduje šedesát migrantů, kteří se pokusili nelegálně vstoupit na území republiky. Jedná se o tranzitní nelegální migraci,“ potvrdil za Ústecký kraj mluvčí policie Karel Marek.

V porovnáním se stejným obdobím roku 2022 jde o nárůst o 122,2 procenta. Nejčastěji šlo o uprchlíky ze Sýrie a Turecka, kteří pokračovali do Německa, Francie či Belgie. „Hlavní migrační trasou v Ústeckém kraji je dálnice D8 a železniční koridor Praha-Drážďany-Berlín,“ doplnil Marek.

Problémy s deportací

S Českem sousedící německé spolkové země Sasko a Bavorsko v uplynulých týdnech upozornily na nápor, kterému jejich systém čelí v důsledku nelegální migrace. Zejména je trápí nedostatek kapacit na ubytování. Jen loni zaplatily spolkové země za ubytování uprchlíků 16 miliard eur. Předsedové vlád obou zemí proto apelují na Spolkový sněm, aby vůči nelegální migraci přitvrdil. „Musí se snížit počet lidí přijíždějících do Německa,“ vyjádřil se předseda saské vlády Michael Kretschmer (CDU).

Ruská agrese i teď vyhání Ukrajince do Evropy. Potkáte je ve vlaku do Prahy

Německý tisk informoval i o tom, že se nedaří nelegální migranty deportovat. S odkazem na informace tamějšího ministerstva vnitra to uvedl list Süddeutsche Zeitung. „Téměř sedmdesát procent plánovaných deportací v Sasku v prvním čtvrtletí se nezdařilo. Od ledna do konce března bylo v plánu 579 deportací žadatelů o azyl. Provedlo se jich 176,“ cituje tisk ministerstvo zahraničí.

Deportace zmařily zejména absence dokladů nebo neochota zemí původu přijmout krajany zpět.