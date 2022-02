Jenže je problém, jak toho dosáhnout. Hlavním zdrojem energie poté, co se Německo v tomto roce rozloučí definitivně s jadernou energetikou a v příštích letech i s uhlím a postupně i se zemním plynem, má vedle solární být i větrná energie.

Ke konci roku 2020 bylo v Německu v provozu 7,8 GW instalovaného výkonu větrných elektráren. Zdá se to hodně, ale do roku 2030 to má být 20 GW a o deset let později dvojnásobek.

Podle vládních plánů Berlína se proto musí ročně v Německu postavit až 1500 větrných elektráren. Celkově pak vedle větrných parků na moři bude podle plánů spolkové vlády třeba na nové větrné elektrárny vyčlenit dvě procenta rozlohy Spolkové republiky. To je přibližně sedm tisíc kilometrů čtverečních, tedy přibližně plocha Jihomoravského kraje. Zatímco na vylidněném severu Německa, především ve vylidněných nových spolkových zemích, to není takový problém, na bohatém a přelidněném jihu a západě Německa to naráží na tvrdý odpor.

„Pokud máme výzvy klimatické transformace zvládnout, je třeba projevit klimatické vlastenectví,“ vyzval proto ministr Habeck.

Pravidlo 10H

Jenže právě v Bavorsku narazil. Bohatá a zalidněná spolková země, která se pyšní německou částí Alp nebo Šumavou, se proti větrným elektrárnám postavila. Zemský sněm dal jako podmínku výstavby nových větrných elektráren podmínku známou jako „10H“. V praxi to znamená, že kolem větrné elektrárny nesmí být žádné obydlí v okruhu desetinásobné výšky větrné elektrárny. To u moderních a výkonných elektráren, které měří často až 160 metrů, velmi omezuje jejich umístění.

„Očekáváme, že se Bavorsko rozloučí s regulací 10H a místo toho obnoví povolování větrné energie v rámci regionálního plánování,“ uvedl zemský předseda Německé asociace pro větrnou energii Bernd Wust.

Bavorsko si dalo měsíc na další vyjednávání s Berlínem. Podobné problémy s novými větrnými elektrárnami zastávají i další spolkové země, třeba Bádensko--Württembersko.