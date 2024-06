Berlín a Mnichov nabízí spoustu kulturního vyžití, jsou přehlídkou památek i zábavy. Obě německá města jsou přitom velmi snadno dosažitelná z České republiky. Autem nebo vlakem se do nich dá dorazit za několik hodin a jsou tak vhodná i na víkendové pobyty.

Braniborská brána, Židovský památník nebo zbytky Berlínské zdi. Místa, která jsou v itineráři pravděpodobně každého turisty mířícího do německého hlavního města. To ale umí nabídnout mnohem více. Čeští turisté by neměli přehlédnout českou čtvrt uprostřed Berlína. Součástí jedné z nejvyhlášenějších berlínských čtvrtí Neukölln je totiž také Český Rixdorf, který založili pobělohorští vyhnanci z Čech. Dodnes se na znaku Neukölnu zachoval husitský kalich, v historické budově sídlí Německá Komenského společnost. Nedaleko Karl-Marx-Platz pak naleznete i český hřbitov, který patří mezi dva nejstarší doposud užívané hřbitovy v celém Berlíně.

Další zajímavou českou stopou v Berlíně, kterou jen málokterý turista využije rád, je budova českého velvyslanectví. Ambasáda sídlí v nepřehlédnutelné brutalistní budově, která je jednou z mála novostaveb v okolí. Jejími autory jsou Věra a Vladimír Machoninovi, kteří stojí například za obchodním domem Kotva nebo hotelem Thermal v Karlových Varech.

close info Zdroj: Deník zoom_in U sousedů - Německo Berlín nabízí ale i řadu dalších neobvyklých zážitků. Například procházky nebo projížďky na kole či bruslích po bývalém obřím letišti Tempelhof, které je přímo v centru města a v minulosti hrál významnou roli při zajišťování leteckého mostu do Západního Berlína. Park vzniklý na jeho místě překonává rozlohou i slavný newyorský Central Park.

Další připomínkou na doby studené války, která dnes pulsuje vlastním moderním životem, je Mauerpark. Během stavby Berlínské zdi se stal nárazníkovým pásmem mezi západem a východem, odtud také pojmenování parku Mauerpark, Mauer je německy zeď. Dnes je toto území plné mladých umělců a lidí mířících za odpočinkem.

Do Mnichova nejen za fotbalem

Také Mnichov nabízí památky nebo místa, která má pravděpodobně na svém seznamu každý turista mířící do hlavního města Bavorska. Od historického centra kolem Marienplatzu přes ikonický kostel se dvěma věžemi Frauenkirche až třeba po muzeum BMW. Milovníci piva pak nesmí vynechat návštěvu Theresienwiese, kde se každoročně koná slavný Oktoberfest.

Zajímavostí je také Olympiazentrum nedaleko muzea BMW, kde se uskutečnily v roce 1972 olympijské hry a na místním Olympiastadionu desítky let hrál nejslavnější německý klub Bayern Mnichov. Jako na dlani pak mají turisté celý Mnichov z Olympijské věže, ze které jsou za dobrého počasí vidět i Alpy. A protože je Mnichov spojený s pivem, není možné vynechat ani návštěvu pivovaru Augustiner, který byl založený před téměř 700 lety.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Creative Commons, Attribution-Share Alike 4.0 zoom_in Olympiastadion Berlin

Do hlavního města Německa jezdí z Česka vlaky každé dvě hodiny, oproti Mnichovu jsou pro cestovatele rychlejší a mnohdy i levnější variantou. Například z Prahy jedou vlaky čtyři a čtvrt až čtyři a půl hodiny, autem se stejná trasa dá zvládnout za tři a půl hodiny. Je ale potřeba počítat s tím, že pro vjezd do Berlína je nezbytné mít auto vybavené takzvanou Umweltplakette osvědčující ekologičnost daného auta.

V případě Mnichova je cestování vlaky méně výhodné, trvá až o dvě hodiny déle, navíc spoje z Prahy do Mnichova nemají vinou německého dopravce příliš dobrou pověst. Také v bavorském hlavním městě je povolen autům vjezd pouze s Umweltplakette, tentokrát pouze zelené barvy. Auta s oranžovou nebo červenou nálepkou do vnitřního města nesmí.

Obě velkým německým městům se je ale dobré v příštích dnech vyhnout. Až do půlky července se totiž v Německu koná fotbalové mistrovství Evropy, při kterém se napříč celou zemí přesouvají stovky tisíc fanoušků. Hrozí tak zácpy na dálnicích i plné vlaky. Mistrovství vyvrcholí 15. července v Berlíně, turisté tak mají na příjemnější projetí těchto měst ještě šest týdnů prázdnin.