Je to pro Čechy hodně nepříjemná zpráva. Před zemskými volbami v Sasku, spolkové zemi sousedící s Českem, vede v průzkumech veřejného mínění extrémně pravicová Alternativa pro Německo (AfD). A je možné, že v této prosperující části východního Německa nedělní volby dokonce vyhraje.

Přitom Sasko už v současnosti vede v konzervativním stylu populární zemský premiér Michael Kretschmer z opoziční křesťanské demokracie (CDU), který stejně jako AfD tvrdě kritizuje současnou „semaforovou koalici“ v Berlíně. I ve své vlastní straně patří v otázkách omezení migrace nebo omezení podpory Ukrajině k vyhraněným osobnostem, které se ne vždy podvolují vedení strany. Své postoje zdůvodňuje často tím, že východ Německa, tedy i jeho čtyřmilionové Sasko, je prostě něco jiného než staré spolkové země.

V otázce Ukrajiny jde dokonce Kretschmer jednoznačně proti vedení své strany, když v poslední době vůbec nesouhlasí s dalším vyzbrojováním válkou zasaženého státu Německem a Západem. „Každý den, kdy zbraně mlčí a kdy se zkouší diplomacie, je dobrý den, protože neumírají lidé. Je třeba mnohem více spoléhat na diplomatické iniciativy,“ říká předseda zemské vlády, který tím nadbíhá veřejnému mínění, jež se v zemích bývalého východního Německa otáčí proti pokračování podpory Ukrajině.

Volební soupěř

S Kretschmerem se chce o vítězství ve volbách utkat šéf místní AfD a její kandidát na zemského premiéra Jörg Urban. Jako svůj volební obvod si vybral lužickosrbskou metropoli Budyšín. Krásné historické město nedaleko Liberce se v Německu zviditelnilo v posledních letech tvrdým odporem proti migraci, zvláště ze zemí Středního východu.

Toto téma je vzhledem k poslednímu útoku v Solingenu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde Syřan, který měl být deportován z Německa, nožem zabil tři lidi a mnoho dalších zranil, velmi živé. „Vezmeme si naši zemi zpět,“ je hlavní heslo AfD, která se na odporu proti migraci snaží mobilizovat voliče.

V evropských volbách se to AfD ale po sérii skandálů s proruskými politiky nepodařilo a skončila druhá, daleko za vítěznou CDU/CSU a jen kousek od sociální demokracie kancléře Olafa Scholze. Jenže ve východním Německu AfD jasně zvítězila a zdá se, že se to nyní v zemských volbách zopakuje. A to přesto, že saská tajná služba AfD označuje za stranu „s prokazatelně extremistickými snahami“.

Otázka migrace

Teroristické útoky posledních týdnů AfD velmi pomáhají. „Migrace je v Německu vnímána primárně jako bezpečnostní otázka a ze všech průzkumů veřejného mínění vychází, že jde o hlavní téma pro rozhodování voličů v nadcházejících volbách,“ uvedl pro Český rozhlas Plus expert na Německo Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů.

O kroky směrem k přitvrzení postupu vůči migrantům se i proto snaží také spolková vláda. V pátek odletělo ze země první letadlo s vypovězenými Afghánci do Kábulu.

Vyrovnaný souboj v Sasku komplikuje pozice současných vládních stran, kdy má v spolkové zemi sociální demokracie podporu jen šesti procent voličů a Zelení a liberálové se do zemského parlamentu ani nemusí dostat. Naopak vysoké dvouciferné preference má extrémně levicová strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Je proto možné, že Kretschmer se bude muset pokusit vytvořit vládu s tímto uskupením. S BSW se ostatně shodne jak na omezení migrace, tak na ukončení dodávek zbraní Ukrajině. To, co může být pro Česko nepříjemné je, že ať už zvítězí AfD, nebo ne, bude nová vláda zřejmě prosazovat zpřísnění kontrol na česko-saské hranici.

Ztracené Durynsko?

Zatímco v Sasku jde díky populárnímu Kretschmerovi o vyrovnaný souboj, v jižněji položeném Durynsku, které je od české hranice vzdáleno jen desítky kilometrů, si jde AfD zřejmě jednoznačně pro vítězství.

V Durynsku s dvěma miliony obyvatel by v neděli mohla totiž extremistická Alternativa pro Německo získat až 30 procent hlasů a jasně porazit konzervativní Křesťanskodemokratickou unii, která má šanci jen na asi 22 procent. Složit v Durynsku zemskou vládu bez AfD bude proto ještě složitější než v Sasku. Ani tady to zřejmě nepůjde bez BSW.