V německém městě Reutlingen ve spolkové zemi Bádensku-Württembersku musely uprostřed léta vyjet do ulic sněžné pluhy. V pátek se městem na západě Německa prohnala lokální bouřka s krupobitím a silným deštěm a ulice zůstaly pokryté vrstvou bílých krup ve výšce až 30 centimetrů, uvedla agentura DPA.

Německým městem Reutlingen se v pátek prohnala bouře s krupobitím. Do ulic musely vyjet sněžné pluhy. | Foto: ČTK

Kroupy spolu s listím ucpaly odtokové šachy a voda zaplavila podzemní garáže, sklepy a domy, uvedlo město na svém účtu na twitteru, nedáno přejmenovaném na X. Technické služby proto nasadily sněžné pluhy, aby město vyčistily.

Slovinsko a jižní Rakousko postihly bleskové záplavy. Řada obcí je pod vodou

Německá meteorologická služba (DWD) bouři označila za „nijak výjimečnou“. Zasypání města kroupami za velmi krátkou dobu podle meteorologů způsobilo to, že se bouře pohybovala jen velmi pomalu. Kdyby bouře udeřila o několik kilometrů dál v otevřené krajině, pravděpodobně by se jí nedostalo tolik pozornosti, protože by na loukách a polích takové masy deště a krup odtekly rychleji, než v zastavěném městě, dodal meteorolog z DWD. Kroupy měly v průměru 1,8 centimetru.

Německým městem Reutlingen se v pátek prohnala bouře s krupobitím. Do ulic musely vyjet sněžné pluhy.Zdroj: ČTK