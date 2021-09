Tomuto východoněmeckému přístavu u Rujány vděčí Angela Merkelová za mnohé. Ve Stralsundu v roce 1990 byla jako nezkušená politička křesťanských demokratů nasazena do čela kandidátky a stala se poslankyní Bundestagu. A tady tak symbolicky začala její cesta k moci, která ji dovedla až k šestnácti letům v čele Německa.

Tento týden se právě tady na poslední chvíli, v závěru volební kampaně, snažila zvrátit blížící se volební porážku svého uskupení křesťanských demokratů a so-ciálů (CDU/CSU). Merkelová, která se v minulých týdnech věnovala spíše rozlučkovým setkáním a cestám po světě, vystoupila na mítinku kancléřského kandidáta CDU/CSU Armina Lascheta.

Ten nezvládl ani jednu ze tří hlavních televizních debat a ve všech prohrál se současným ministrem financí a lídrem SPD Olafem Scholzem. Do Stralsundu a pak ještě na několik dalších mítinků po Německu si proto Laschet vzal na pódium na pomoc Merkelovou, jejíž popularita předčí všechny její možné následníky.

Podle německých politologů je to pro CDU/CSU poslední šance, jak smazat několikaprocentní náskok, který před ní má s 25 procenty SPD. Zelení, kteří ještě na jaře vedli průzkumy veřejného mínění s více než dvaceti procenty, jsou nyní se šestnácti až třetí. A to přesto, že ochrana klimatu je v těchto volbách podle průzkumů pro Němce extrémně důležitým tématem. Ještě důležitější však je, aby po volbách nedošlo k nějakému zemětřesení a aby „éra stability“ ztělesňovaná Merkelovou pokračovala.

Angela chce Lascheta

Na to Laschet společně s Merkelovou ve svých vystoupeních hrají. „Mezi námi je obrovský rozdíl,“ řekla Merkelová o kandidátovi SPD Scholzovi, který se snaží stylizovat do role jejího pokračovatele. Za nejzásadnější rozdíl označuje Merkelová to, že Scholz je ochoten uvažovat o vládní koalici, jejíž součástí by vedle Zelených byla i postkomunistická Levice. „Se mnou jako kancléřkou by nikdy koalice za účasti Levice nebyla,“ uvedla Merkelová.

Laschet se také snaží tvářit jako ten, kdo sice sdílí klimatické cíle, ale nedovolí nejradikálnější nápady Zelených, které by tvrdě dopadly na rozpočty německých domácností i výsledky německé ekonomiky. „Nejlepší pro naši zemi je vláda s kancléřem Laschetem,“ vyzývá Němce Merkelová. Podle průzkumů CDU/CSU stáhla před nedělními volbami náskok SPD na 3,5 procenta.