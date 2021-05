Dosud se to bralo jako málo pravděpodobná možnost, ale nyní, po sérii několika posledních průzkumů veřejného mínění, se z toho stává realita. Strana Zelených je favoritem spolkových voleb, které se konají 26. září, když se jí podařilo poprvé v historii přeskočit křesťanské demokraty a sociály (CDU/CSU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové.

Právě to, že Merkelová oznámila, že už kandidovat nebude, a na pozici lídra ji vystřídal nevýrazný Armin Laschet, se projevuje setrvalým pádem preferencí vládnoucí strany. Od doby, kdy Laschet převzal vedení CDU, klesly preference vládnoucí dvoustrany z 36 procent na dnešních dvacet čtyři. Podpora Zelených ale zaznamenává zcela opačný trend.

Podle renomovaného přehledu Polls of Polls serveru Politico, který průměruje výsledky seriózních průzkumů, by dnes Zelené volilo 26 procent Němců. A co je důležité, voliči straně setrvale přibývají už dva měsíce.

Čtyřicetiletá věřící protestantka z Hannoveru Annalene Baerbocková se tak stává reálnou favoritkou souboje o kancléřské křeslo. A to zřejmě v čele koalice se sociálními demokraty (SPD) a Svobodnými (FDP), případně i se samotnou CDU/CSU.

Už sám fakt, že Zelení mají hned několik možností na vytvoření vládní koalice, svědčí o tom, jak se tato dříve protestní strana stala plnohodnotnou součástí německé politiky. Zelení se podílejí na vládě v mnoha spolkových zemích, v koalici s SPD byly v minulosti i součástí spolkové vlády a v Joshkovi Fischerovi měli už i vicekancléře a šéfa diplomacie. Přes původně pacifistické a protiamerické zaměření strany nejsou dnes proti EU ani NATO. Jsou ale proti zvýšení výdajů na obranu zvýšily na dvě procenta HDP.

To, v čem zůstávají Zelení stále radikální, jsou otázky ochrany klimatu a ekologie. „Člověk nevynalezl jen auto, ale také kolo,“ říká i jejich kancléřská kandidátka Baerbocková. Chtějí odchod Německa od uhlí už v roce 2030 a ve stejném roce se má zakázat další prodej aut na klasický pohon.

S Piráty v EU v opozici

V rámci Evropské unie jsou součástí frakce Zelení/Evropská svobodná aliance, kam patří i čeští pirátští europoslanci. Jde o čtvrtou nejsilnější frakci, která je v tzv. konstruktivní opozici vůči současnému vedení Evropského parlamentu.