Nově bude spolková policie kontrolovat přinejmenším šest měsíců rovněž hranici s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Faeserová uvedla, že o opatření už informovala Evropskou komisi, jak to vyžadují pravidla takzvaného schengenského prostoru. Uvnitř něj by hraniční kontroly měly být spíše výjimečné.

Faeserová uvedla, že kontroly budou nutné do doby, než začne fungovat nový migrační a azylový systém Evropské unie a bude důsledně chráněna vnější hranice EU.

V Německu se v posledních týdnech vede debata o zpřísnění migrační politiky. Rozproudil ji především srpnový teroristický útok v Solingenu, při kterém neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie na městských slavnostech zabil tři lidi a osm dalších zranil. Impuls této debatě přidaly volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Durynsku, v nichž získala protiimigrační AfD přes 30 procent hlasů. Durynské volby strana dokonce vyhrála a k vítězství míří i v zemských volbách v Braniborsku za dva týdny.

Bezpečnostní balíček

V úterý se má v Berlíně uskutečnit druhé kolo jednání zástupců vlády, opozice a spolkových zemí. Vláda kancléře Olafa Scholze po útoku v Solingenu představila „bezpečnostní balíček“, který má německou migrační politiku zpřísnit. Podle opoziční konzervativní unie CDU/CSU ovšem vláda nejde dostatečně daleko, předseda CDU Friedrich Merz požaduje například odmítání migrantů přímo na hranicích.

Předseda sesterské CSU a bavorský premiér Markus Söder zase vyzval, aby Německo snížilo počet přijímaných žádostí o azyl pod 100 tisíc ročně. Není jasné, zda nakonec CDU/CSU na pokračování jednání s vládou kývne.

Faeserová na tiskové konferenci uvedla, že bezpečnostní balíček dnes vláda schválila a brzy jej předloží Spolkovému sněmu k posouzení. Opatření, která obsahuje, zahrnují například zpřísnění postupu při deportaci odmítnutých žadatelů o azyl, kroky v boji proti islamistickému terorismu a zpřísnění zákonů o držení zbraní. Podle ministryně vláda vyvinula také model pro „efektivní odmítání migrantů na hranicích, které bude v souladu s evropským právem“. Podle ministerstva vnitra byl od loňského října přímo na hranici odmítnut vstup 30 tisícům lidem.

Podle německých statistik podali cizinci v Německu do konce července zhruba 153 tisíc žádostí o azyl, do konce roku by to mohlo být až 263 tisíc. V roce 2023 to bylo 352 tisíc žádostí.

Ochranná klauzule

Německo je stejně jako Česko členem schengenského prostoru. Naposledy se prostor rozšířil letos v březnu o Rumunsko a Bulharsko, kde ovšem prozatím skončily kontroly jen na na vnitřních vzdušných a námořních hranicích mezi těmito zeměmi a ostatními členy prostoru.

Schengenské dohody vytvářejí prostor, v němž se mohou jeho obyvatelé volně pohybovat. Společné hranice členských zemí lze překračovat kdekoli, s výjimkou národních omezení, například národních parků či chráněných krajinných oblastí. Dohody ovšem obsahují i „ochrannou klauzuli“, jež umožňuje státům po konzultaci s ostatními zeměmi obnovit kontroly na omezenou dobu, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo veřejná bezpečnost. Dočasné kontroly se zaváděly v minulosti například v souvislosti s velkými sportovními akcemi, naposledy v souvislost s olympijskými a paralympijskými hrami v Paříži.

Podle Evropské komise v současnosti dočasné hraniční kontroly uvnitř schengenského prostoru provádějí Francie, Švédsko, Německo, Dánsko, Rakousko, Norsko, Itálie a Slovinsko, tedy osm z celkových 29 schengenských zemí.

Rakousko nebude přijímat migranty odmítnuté na německé hranici, řekl ministr

Rakousko nepřevezme žádné migranty, které na svých hranicích odmítne Německo. Německým deníkům Bild a Frankfurter Allgemeine Zeitung to dnes řekl rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Německo hranice s Rakouskem kontroluje už od roku 2015, nově chce ale efektivněji odmítat migranty už na svých hranicích.

„Rakousko nebude přijímat osoby, které budou Německem odmítnuty. Tam není žádný manévrovací prostor,“ řekl Karner. Podle něj má sice Německo právo posílat migranty zpět, pokud je za jejich azylové řízení zodpovědná jiná země EU, potřeba k tomu je ale formální řízení a souhlas dotčeného členského státu.

Odmítat migranty na hranici uvnitř schengenského prostoru v rámci kontrol podle Karnera povoleno není.