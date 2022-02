V hledání „slabých kusů ve stádě“ si Rusko dávalo velké naděje v případě Německa. Nový, mezinárodně nezkušený kancléř Olaf Scholz, německý zákaz dodávek zbraní Ukrajině, velké hospodářské kontakty, obří investice německých firem v Rusku i projekty jako plynovod Nord Stream 2. To vše dávalo naději, že právě Německo by mohlo být tou z klíčových západních zemí, která by mohla Rusku vyjít vstříc.

Občas to tak na tiskové konferenci Scholze s ruským prezidentem Putinem po úterním jednání v Kremlu i vypadalo. „Pro Evropany je jasné, že trvalé bezpečnosti nelze dosáhnout proti Rusku, ale pouze s Ruskem,“ prohlásil Scholz, když předtím vyjmenoval mnohé přátelské kontakty, které Rusko a Německo stále pojí. „Dialog nemůže skončit ve slepé uličce, to by byla katastrofa pro všechny,“ uvedl kancléř.

„Je důležité jít cestou diplomacie, abychom se vyhnuli válce v Evropě. Ta je pro moji generaci nepředstavitelná.“ A pak ještě naznačil, že vstup Ukrajiny nemusí Západ a Rusko nyní řešit, protože není na pořadu dne.

Válku nechceme

Jenže to bylo také maximum, kam byl Scholz ochoten ustoupit. V základních otázkách zůstal německý kancléř pevný – v neuznání ruské anexe Krymu, v kritice Ruska za porušování demokracie i rozšíření NATO. Jako neslučitelné s právním státem odsoudil před televizními kamerami i soudní stíhání a věznění ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného.

A varoval Rusko, že uznání nezávislosti separatistických republik by Moskvu vehnalo do slepé uličky.

Ani po Scholzově návštěvě ale není jasné, zda se Rusko nerozhodne pro útok na Ukrajinu. „Nechceme válku v Evropě,“ nechal se slyšet na tiskovce Putin a dodal, že jsou věci, o kterých vidí smysl se Západem jednat. Na druhé straně ale také řekl, že ruské hlavní požadavky, tedy písemná garance nerozšiřování NATO a stažení sil aliance z východní Evropy, zůstaly nesplněny.

„Chceme ale pokračovat v rozhovorech,“ dodal ruský prezident. Podle USA i EU však Rusko ani včera nezačalo reálně stahovat své vojenské jednotky od hranic s Ukrajinou.