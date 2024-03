Budete pracovat pro obce nebo neziskovky, nebo vám sebereme peníze. První okres v Německu chce donutit pracovat uprchlíky, kteří mají na německém trhu práce velmi složité uplatnění. Okresní rada okresu Saale-Orla Christian Herrgott by takto chtěl do práce zapojit přibližně 150 uprchlíků. Rada pro uprchlíky tento postup kritizuje.

První okres v Německu chce donutit pracovat uprchlíky, kteří mají na německém trhu práce velmi složité uplatnění. | Foto: ČTK/AP/Jens Meyer

Podle politika z CDU Herrgotta se má nové opatření týkat mužů i žen ze sdílených ubytoven. Za hodinu práce by měli dostat 80 centů, což je hluboko pod minimální mzdou. Ta v Německu přesahuje 12 euro hrubého na hodinu. „Není to vykořisťování, my prostě zavádíme zákon a pořádek,“ řekl pro německou veřejnoprávní televizi MDR Christian Herrgott.

Nové pravidlo by se mělo týkat těch, kteří pracovat mohou, ale do práce se ještě nezapojili. Stejně tak bude platné i pro ty, kteří se kvůli legislativním překážkám doposud nemohli legálně zapojit do pracovního trhu.

U sousedů - NěmeckoZdroj: DeníkV plánu je, že se čtyři hodiny denně budou věnovat veřejně prospěšným činnostem, jako jsou úklidové práce ve společném ubytování nebo údržba venkovního prostoru. Za měsíc si tak mohou vydělat 64 euro. Pokud by práci odmítli, mohli by naopak o část peněz, které nyní dostávají, přijít. „Nyní provádíme rozhodnutí městské rady krok za krokem, ale s důrazem. Musím motivovat ty, kteří nechtějí pracovat. Jde o vyslat signál, že lidé, kteří jsou placeni z daní, musí společnosti něco vrátit a ne sedět celý den na lavičce v parku,“ řekl Herrgott, který v únoru ve volbách těsně porazil vyzyvatele z AfD, listu Bild.

Proti Herrgotovu záměru ale vystoupila durynská komisařka pro integraci Mirjam Kruppa, která opatření označila jako populistické. Podle jejího názoru novinka naznačuje, že žadatelé o azyl nechtějí pracovat. Jako hlavní problém vidí to, že se žadatelé o azyl nemohou dostat na trh práce. „Proto musí být zákazy práce zcela zrušeny, aby si lidé mohli vydělávat sami. Ale to lze regulovat pouze na federální úrovni. Ve sdíleném ubytování je již mnoho dobrovolníků,“ řekla Kruppa MDR.

S nápadem Christiana Herrgotta nesouhlasí ani durynská rada pro uprchlíky. „Uprchlíci nejprve nesmí pracovat, později bude vyloučení postupně odstraňováno, ale pro postižené bude fatální,“ řekla její mluvčí Liane Kemnitz s tím, že je nutné zajistit pro žadatele o azyl především snadný přístup k jazykovým kurzům, aby se podařilo odstranit jazykovou bariéru. Ta je kromě zákonných omezení největším problémem zaměstnávání uprchlíků.