Téměř třetina obyvatel Saska by v zemských volbách, které se uskuteční příští rok na sklonku léta, volila nacionalisticko-populistickou Alternativu pro Německo (AfD). Přesto by současná vládní koalice CDU, SPD a Zelených dala v zemském sněmu dohromady většinu. Vyplývá to z listopadového průzkumu Institutu Wahlkreisprognose.

Séf saské AfD Jörg Urban | Foto: ČTK

Modré barvy AfD v Německu stále posilují, výrazné je to i v nových spolkových zemích. Potvrzuje to také listopadový volební průzkum Wahlkreisprognose. Populistická strana by získala 32,5 procenta. To je o pět procentních bodů více než v zemských volbách v roce 2019.

Co se děje v NěmeckuZdroj: DeníkDruhé místo má podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1173 lidí, tradičně silná CDU s 28,5 procenta. Třetí pak skončila s obřím odstupem sociální demokracie. Ta jako jediná z koaličních stran oproti předchozím volbám posílila a podporu jí vyslovilo 8,5 procenta.

Nejsilnější stranou v sousedním Rakousku jsou podle průzkumů krajně pravicoví Svobodní:

Nejsilnější strana v Rakousku? Krajně pravicoví Svobodní, překvapil průzkum

Do zemské politiky v Sasku výrazně promlouvá zahraniční spolková politika. Atmosféru v zemi sousedící s Českem i Polskem výrazně ovlivňuje migrační situace, v posledních měsících totiž výrazně vzrostl počet cizinců bez povolení k pobytu a převaděčů. Politici ze Saska proto dlouhodobě volali po důsledných kontrolách na hranicích, částečně se dočkali teprve před několika týdny.

„Spolková policie musí mít možnost ty lidi zastavit přímo na hranicích a deportovat do Polska, pokud je to možné. To je jedno z opatření, které možná polskou stranu přinutí více se angažovat," cítil již v září možné potíže s klesající popularitou saský premiér Michael Kretschmer.

Spolupráci s AfD ostatní odmítají

Sasko na problémy převaděčství upozorňuje dlouhodobě a dopadené pašeráky lidí trestá. Zároveň také úspěšně spolupracuje s českou policií. Nedávno byl díky této spolupráci v Děčíně odsouzen ke dvouapůlletému pobytu ve vězení Syřan, který převážel přes hranice své krajany. Během divoké honičky boural a několik z pasažérů zranil.

Tlakem na spolkovou vládu se Kretschmer snažil sebrat vítr z plachet lídrovi průzkumů AfD. Zatímco se ale růst hlavní opoziční strany zastavil, jeho vlastní partaj meziměsíčně ztratila 1,5 procenta voličů. To je propad v rámci statistické chyby, která se pohybuje mezi 1,5 a 3 procenty.

Německo plánuje zpřísnit svou migrační politiku:

Německo znatelně přitvrdí v migrační politice. Kontroly hranic s Českem zůstanou

Pro Alternativu pro Německo ale může mít případné vítězství ve volbách, které se uskuteční příští rok 1. září, hořkosladkou příchuť. Má velmi malý koaliční potenciál a při současných výsledcích by pravděpodobně nebyla schopna sestavit zemskou vládu. Spolupráci s AfD dlouhodobě odmítá jak CDU, tak i sociální demokracie SPD a Zelení.

Předchozí zemské volby v roce 2019 vyhrála CDU, která v Sasku vládne nepřetržitě od roku 1990. Přesto již před čtyřmi lety zaznamenala výrazný pokles a při zisku 32,1 procenta ztratila 14 křesel, v novém zemském sněmu jich obsadila 45. Druhá pak skončila s 27,5 procenta AfD, třetí s 10,4 procenta Levice. Do zemského sněmu se dostali také Zelení (8,6 procenta) a sociální demokracie (7,7 procenta).