Svaz GDL chce stávkami dosáhnout ještě letos zvýšení mezd o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta. Požaduje také jednorázový příspěvek 600 eur (zhruba 15 300 korun) kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. DB dosud nabízely vyšší mzdy o 1,5 procenta od ledna 2022 a o 1,7 procenta od března 2023, argumentovaly přitom hospodářskými dopady pandemie covidu-19. DB souhlasí s příspěvkem až 600 eur a také s kratší platností budoucí kolektivní smlouvy o mzdách - ta by měla činit 36 měsíců. GDL ale chtějí ještě kratší lhůtu, a to 29 měsíců.

Kvůli stávce nejezdily ani přímé vlaky mezi Berlínem a Prahou, na trati do České republiky vlaky začínaly a končily v Drážďanech. Spojení je ale dneškem znovu obnovené.

Po takřka šestidenní stávce strojvedoucích německé železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) se dnes opět rozjely vlaky podle běžného jízdního řádu. Pro miliony cestujících v Německu a také podniky spoléhající na zásobování po železnici to znamená úlevu. DB ráno ohlásily, že vlaky se bez komplikací daří vypravovat. Odborový svaz strojvedoucích (GDL) se stávkou, která byla třetí za posledních 30 dní, snaží dosáhnout vyšších mezd. Dopravce sice s navýšením souhlasí, požaduje ale odklad, což zdůvodňuje hospodářskými dopady pandemie nemoci covid-19.

