Obří krize s nedostatkem čipů by se v budoucnu již neměly opakovat. Nedaleko Drážďan má totiž vyrůst za deset miliard eur, tedy asi 242 miliard korun, obří továrna na čipy. Postavit ji tam chce tchajwanská firma TSMC, která je největším světovým výrobcem polovodičů.

Továrna společnosti TSMC. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zatímco v Česku se jen spekuluje, kde by mohla vyrůst továrna na baterie, která by využila lithium, jehož těžba se plánuje na Cínovci v Krušných horách, v sousedním Sasku mají již jasno, kde vyroste továrna vyrábějící další nezbytnou součástku moderních technologií. Stavba fabriky na čipy má začít příští rok, hotovo chce mít firma TSMC do roku 2027. Kromě čipového giganta se na investici budou podílet také firmy Bosch, Infineon a NXP. „Do Německa přichází další globální hráč v polovodičovém sektoru. Ukazuje to, že Německo je atraktivní a konkurenceschopnou lokalitou," řekl německý ministr hospodářství Robert Habeck.

Co se děje v Německu.Zdroj: Deník

Tchajwanská firma chce využít obrovský hlad po čipech, který v posledních letech v Evropě je. V době covidové pandemie řada firem zjistila, že nelze spoléhat na dovoz čipů z Asie. Výrobu kvůli nedostatku čipů musely zastavit i některé automobilky. V každém autě je totiž takových součástek několik stovek.

Nebezpečí závislosti na výrobcích z Asie si je vědoma také Evropská unie. Vývoj a výrobu čipů v Evropě chce do konce desetiletí podpořit astronomickými 43 miliardami eur, tedy přibližně jedním bilionem korun. Cílem je, aby evropští výrobci měli alespoň pětinový podíl na celosvětovém trhu. Přímo na novou továrnu má jít v podobě evropské a německé podpory pět miliard eur, tedy polovina všech nákladů.

Po dokončení továrny TSMC se stanou Drážďany čipovou velmocí nejen v Evropě, ale celosvětově. Již nyní zde staví další továrnu za pět miliard eur také firma Infineon. Kromě toho v saské metropoli fungují již dnes dva stejně zaměřené podniky. „V Německu vznikne skutečný ekosystém pro výrobu polovodičů. Zajistí práci celému odvětví: pro výrobce strojů, pro výrobce optických zařízení, pro kvalifikované pracovníky," uvedl Habeck.

Na výstavbě nové továrny za čtvrt bilionu korun, tedy přibližně osminu státního rozpočtu České republiky, by mohly vydělat i české firmy. Mohly by těžit z blízkosti a nabídnout své odbornosti. Zároveň by v nové továrně mohla najít práci řada lidí z pohraničí, především z Ústeckého kraje, který nyní trápí nejvyšší nezaměstnanost ze všech čtrnácti krajů v tuzemsku. V nové továrně mají vzniknout dva tisíce pracovních míst.

TSMC dodává čipy největším světovým výrobcům elektrotechniky a jejich díly má doma prakticky každý. Čipy využívá například Apple nebo výrobci procesorů a integrovaných obvodů jako je Qualcomm, NVIDIA, Broadcom nebo AMD.

