Na něm pak východoněmečtí komunisté postavili v sedmdesátých letech Palác republiky, známé i starší generaci Čechů nejen ze sjezdů východoněmecké státostrany, ale i z velkolepých revuálních pořadů Ein Kessel Buntes, které se tu také občas natáčely. Když byl císařský zámek během bombardování a pak také v průběhu bitvy o Berlín těžce poškozen, rozhodli němečtí komunisté, že se nebude opravovat, ale bude stržen. Pouze jeden fragment zámku, který byl od roku 17001 sídlem pruských králů, ale jehož historie sahá o mnoho století dál, se stal součástí nového sídla vedení NDR, postaveném kousek od vyprázdněného prostoru.

Sjednocené Německo palác obnovilo

Po sjednocení Německa skončil nejen Ein Kessel Buntes, ale i Palác republiky, který byl zlikvidován pod záminkou, že se v něm, jak bývalo v sedmdesátých letech obvyklé, použil k izolaci zdraví nebezpečný azbest. Tím ale vznikl uprostřed Berlína obrovský prázdný prostor, na kterém bylo možné obnovit císařský palác, nebo chcete-li Berlínský zámek, jak se mu oficiálně říká.

Novému sjednocenému Německu se do toho moc nechtělo, ale když sbírka na jeho znovuvybudování vynesla sto miliónů euro, začalo se v roce 2013 stavět. Nebyl však obnovován samotný císařský palác, z něj byla obnovena jen na třech stranách převážně jen jeho vnější podoba a čtvrtá strana, směrem ven z centra, byla vytvořena moderní. Místo pouhé obnovy památky vzniklo muzejně-galerijní a obchodní komplex Humboldtova fóra. Výdaje přesáhly půl miliardy euro.

Německá kolonie dráždí

Přesto však císařský palác dobu své největší slávy podle mnohých Němců připomíná více než by bylo zdrávo. Jednou z klíčových částí komplexu je sbírka koloniálního umění z konce císařské éry Německa.

V době před první světovou válkou mělo Německo několik kolonií v rovníkové Africe, v Namibii, Číně a v Oceánii. Především v Namibii jsou dodnes zbytky potomků německých kolonistů, současně ale právě tady se Němci dopustili genocidy na původním obyvatelstvu. Proto sbírky, které koloniální říši Německa připomínají, část veřejnost dráždí.

Humboldtovo fórum je prozatím zadarmo, ale je otázka, jak dlouho to tak zůstane. Takže pokud nevíte, co s některým z příštích víkendů, tak se na to, jak se zase výrazně změnilo centrum Berlína dojeďte podívat.

